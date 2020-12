Cameroun, Chili ou Canada : Noël est une fête qui rassemble

Que représente Noël pour la Camerounaise Blandine Tona ou le Sénégalais Ben Marega?

Comment célèbre-t-on cette fête dans la culture d’origine de la congolaise Marie Rosette Mikulu ou dans celle de Bernice Pontanilla, dont les parents sont venus du Chili?

Quel a été le choc culturel de la Française Brigitte Arondel Parent lors de son premier Noël au Canada?

Écoutez-les raconter avec le sourire leurs Noëls d’ici et d’ailleurs. Y a-t-il des traditions qu’ils aiment, qu’ils n’aiment pas? Des mets dont ils ne pourraient se passer? Des cadeaux qui les ont laissés pantois? Des chansons de Noël qu'ils aiment entonner?

Quelle que soit leur façon de vivre et de célébrer cette fête, nos cinq Manitobains y trouvent tous des éléments rassembleurs et chaleureux, auxquels nous pouvons tous nous identifier. Noël, c’est la famille, la chaleur, les repas avec ceux qu'on aime, le début d’une nouvelle vie; c'est l’amour, le temps des réjouissances, les amis et les bons souvenirs.

En compagnie de toute l’équipe de Radio-Canada Manitoba, Blandine, Ben, Brigitte, Bernice et Marie Rosette vous souhaitent un très joyeux Noël 2020!