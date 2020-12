Pour la première fois en 13 ans, les bénévoles de l’initiative citoyenne À Noël on se rassemble ont dû renoncer à leur traditionnelle soirée de Noël. Mais ils se préparent à une livraison massive de paniers.

Instigatrice du projet, Émilie Barrette a mis à contribution ses deux enfants de 3 et 5 ans pour emballer les quelque 120 paquets qu’elle distribuera le matin du 25 décembre.

Les enfants m'aident, ils sont impliqués. Je veux leur transmettre que Noël, c'est aussi ça, s'entraider, partager... , explique-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Normalement, on se rassemble dans une salle à Buckingham où on est environ 150-180 personnes. Il y a un gros repas traditionnel de Noël chaud et froid avec le père Noël, des cadeaux, une soirée animée, avec des jeux , rappelle-t-elle.

Cette année sera différente, puisqu'en raison de la COVID-19, le gouvernement du Québec demande aux citoyens de limiter leur rassemblement.

On a pris l'initiative d'aller livrer des repas dans les maisons directement auprès des personnes seules ou des familles qui ont des moyens plus limités , détaille Mme Barrette.

Au menu de ce repas traditionnel de Noël : de la dinde, du ragoût, une tourtière, des patates, et des légumes...

Cette année 120 personnes se sont inscrites pour bénéficier de ce repas et des cadeaux, une hausse selon Mme Barrette. Une vingtaine de bénévoles participent au projet.

Côté financier, Mme Barrette souligne de nombreux dons d'organismes et même des dons personnels qui permettent à la 13e édition d'avoir lieu.

Les gens connaissent le projet à Buckingham. [..] Les gens de plus en plus ils contribuent parce qu’ils croient au projet et connaissent le projet aussi et ils savent le bien que ça peut apporter , se réjouit-elle.

Avoir le cœur sur la main

Depuis 6 ans, c’est Johanne Hamel et son conjoint qui confectionnent un véritable banquet.

Même si l’événement sera différent cette année, Mme Hamel souhaite donner de l’espoir. Cette année, je donne de l’espoir aux gens. J’ai au moins de la dinde, j’ai au moins de ragoût de pattes de cochon et j’ai au moins les tourtières , dit-elle.

Tout va être bon pareil même s’ils n’ont pas le même gros gros gros repas qu’on a fait l’an passé. Johanne Hamel, bénévole

Pour préparer plus de 20 tourtières et 5 dindes, le couple fournit plusieurs heures de travail pour voir le visage des personnes seules ou démunies s’illuminer.

On se lève de bonne heure le matin, mais ça vaut la peine. Juste une journée par année, moi, je trouve que ça vaut la peine pour aider le monde , soutient Mme Hamel. C’est ça que j’aime moi, c’est aider le monde .

Le 25 décembre, ils se joindront à d’autres bénévoles pour livrer ces repas de Noël à des familles comme celle de Roxanne Rochon.

C’est un événement qui est devenu une tradition [pour] nous , lance-t-elle. C’est quelque chose qu’on aime faire à chaque année .

Sa famille participe à l’événement depuis environ sept ans. C’est comme une grosse famille. […] On crée des liens , explique la mère de famille.

Et cette grosse famille espère pouvoir, comme le veut l’événement, se rassembler en 2021.

