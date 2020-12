Vers le Noël le plus chaud et le plus pluvieux, jusqu'à 150 mm de pluie

Selon Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada, la région de la Capitale-Nationale s’apprête à connaître un Noël hors de l'ordinaire.

Dès jeudi soir, un important système dépressionnaire va déferler au sud de la province, apportant avec lui une masse d’air chaud et des précipitations majeures. Le système affectera particulièrement les régions au nord du fleuve , des Laurentides (Montréal) jusque dans Charlevoix, explique M. Parent.

Il y a de fortes probabilités que ce soit le Noël le plus doux et le plus pluvieux qu'on ait jamais connu.

Alexandre Parent, météorologue, Environnement Canada