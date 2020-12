Le futur père de 32 ans est mort vendredi dans un terrible accident à la maison, quand la camionnette sous laquelle il effectuait des travaux mécaniques s’est effondrée de tout son poids.

Fils du maire de Dalhousie, pompier volontaire, époux et futur père d’une petite fille, Yves Pelletier était connu de tous dans la petite communauté tissée serrée d’environ 3000 habitants.

La population du Restigouche appuie Erika Drapeau, qui a perdu son conjoint Yves Pelletier, mort accidentellement. Photo : GoFundMe

Un « bon gars » qui était « toujours de bonne humeur »

Tous se souviennent d’Yves Pelletier comme d’un individu lumineux, sans qui la vie ne sera plus jamais la même.

La dernière fois que je l’ai vu, il m’a soulevée du sol et m’a dit : ''Allô matante!'' Ça me donne envie de pleurer rien que d’y penser , dit Yvonne Lapointe. J’ai littéralement plus d’une centaine de jeunes cousins, mais lui il sortait du lot. C’était le plus doux, le plus gentil, le plus généreux… un être humain profondément aimant.

Donald Pelletier, l’oncle du défunt, raconte que son neveu était toujours de bonne humeur, qu’il rendait souvent visite à sa famille et qu’il nous faisait toujours rire .

C’est pour ça qu’on est si tristes , dit-il. On a besoin de son grand sourire pour nous aider à surmonter cela.

Pour Jeremy Letourneau, Yves Pelletier était plus qu’un cousin, il était carrément un frère .

C’était mon partenaire de chasse, mon meilleur ami… C’est la personne que j’admirais le plus quand j’étais jeune.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   On peut voir dans cette réunion de cousins, dans la première rangée à partir de la gauche : Jeremy Letourneau, André Pelletier, François Pelletier and Jonathan Letourneau; dans la rangée centrale, de la gauche : Yves Pelletier, sa soeur Karine Pelletier, Marie-Jo Pelletier et Robert Pelletier; et tout devant, Denis Pelletier. Photo : Gracieuseté

La dernière fois que le pompier volontaire Kevin Hickey a vu Yves Pelletier, les deux hommes avaient été dépêchés pour répondre à un appel d’incendie.

Je lui avais dit que j’avais un cadeau pour le bébé , se souvient-il.

Les membres du service d’incendie de Dalhousie sont sous le choc depuis la perte d’un des leurs, dit Kevin Hickey. Yves Pelletier s’est joint à l’équipe il y a environ cinq ans.

Yves Pelletier, à gauche, et Kevin Hickey. Photo : Gracieuseté

On a grandi ensemble, on jouait au hockey ensemble, on faisait du quatre-roues ensemble , énumère M. Hickey.

C’était juste un vraiment bon gars. On a de la misère avec ça. On a de la misère à le réaliser.

Élan de solidarité

Depuis l’accident tragique, les initiatives de solidarité se multiplient.

Le conseil municipal de Dalhousie a offert ses sympathies au maire lundi.

Les membres du service d’incendie ont remplacé leur photo de profil sur Facebook par des images de l’insigne du département de pompiers.

Et plus de 60 000 $ ont été récoltés dans le cadre d’une campagne de sociofinancement. La naissance du bébé d’Érika Drapeau est prévue pour le mois de février, et l’enthousiasme du futur père était palpable, selon des amis.

Des funérailles auront lieu le 30 décembre à l'aréna Inch Arran à Dalhousie.

En raison des restrictions en lien avec la COVID-19, les funérailles sont uniquement sur invitation, a déclaré la famille.