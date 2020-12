15 constats d’infraction après une fête de bureau illégale à Cantley

Des policiers de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais sont intervenus vers 18 h 30 mercredi après qu’un citoyen ait dénoncé le rassemblement.

Sur place, les policiers ont constaté la présence d’une quinzaine de véhicules et plusieurs personnes à l’extérieur qui consommaient des boissons alcoolisées. C’est dans le loft d’un garage qu’avait lieu la fête.

Environ six ou sept personnes se sont aussitôt identifiées et ont quitté. Les propriétaires des lieux et le restant des participants ont refusé de collaborer et de s’identifier, nous invitant à se procurer un mandat , raconte la Sécurité publique de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais sur sa page Facebook  (Nouvelle fenêtre) .

Les propriétaires et le restant des participants se sont finalement identifiés et ont quitté les lieux avant que les policiers obtiennent un mandat.

Les constats d’infraction seront donnés aux contrevenants selon la Loi sur la Santé publique, explique la Sécurité publique.

Plus de détails à venir.