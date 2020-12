Les travailleurs de la santé pourront être redéployés pour lutter contre la COVID-19

Cette entente est notamment basée sur un accord signé le 2 décembre dernier avec le syndicat des infirmières du Manitoba.

Les zones prioritaires désignées par la province sont les foyers de soins personnels, les unités de soins intensifs et les unités dédiées aux malades de la COVID-19.

L’accord permet ainsi aux établissements de changer les tâches, les lieux et les emplois du temps de travail de leur personnel en cas d’augmentation du volume de patients dans les endroits touchés par la COVID-19. L'objectif est aussi de maintenir assez de personnel dans les foyers de soins pour répondre aux besoins des résidents pendant la pandémie.

Le personnel concerné par ces changements recevra une indemnité pour chaque interruption de son horaire de travail normal ou de son lieu de travail en lien avec une réaffectation dans un des milieux de soins de santé prioritaires identifiés.

L’entente prévoit également une indemnité pour aider les travailleurs de la santé envoyés dans le nord du Manitoba. Cette aide comprend le remboursement des frais de déplacement et une compensation financière. Le personnel qui travaille déjà dans le nord de la province et qui assure d’autres quarts de travail ailleurs recevra également cette compensation.

Dans son communiqué, la province indique qu’elle fera correspondre les compétences de chacun avec leurs nouvelles missions.

Le personnel sera affecté en fonction de l’ensemble de compétences et du domaine où les besoins sont les plus grands et recevra une formation et une orientation appropriées pour son nouvel environnement de travail et son équipe , peut-on lire.

Cet accord sera en vigueur pour toute la durée de la pandémie.