Pluies torrentielles et redoux pour Noël

La dernière fois que la région a enregistré des températures aussi chaudes à cette même période, c'était au début du XXe siècle.

Le Centre-du-Québec sera relativement épargné avec de 20 à 30 mm. Les zones sur le bord du fleuve recevront pour leur part de 40 à 50 mm de pluie d'ici demain. La Tuque battra des records, avec de 50 à 70 mm de pluie attendus d'ici demain.

Le météorologue d'Environnement Canada, Alexandre Parent, estime que certains facteurs du réchauffement expliquent ce redoux hors de l'ordinaire, bien que ce genre d'événements climatiques sont multifactoriels.

Les températures du golfe du Mexique et même de l'Atlantique sont plus hautes que les normales. C'est un apport en chaleur, en humidité qui est supplémentaire à la masse d'air qui passe au-dessus de ces masses d'eau , indique le météorologue.

Selon l'expert, les Noël doux risquent d'être de plus en plus fréquents.

La science des changements climatiques nous dit qu'avec un rehaussement des températures, il y aura de plus en plus de redoux, des redoux qui semblent plus intenses. Donc, des couverts de neige pour la fête de Noël qui seront de plus en plus rares également , mentionne M. Parent.

La sécurité civile dit être alerte à l'évolution de la situation et prête à intervenir si ces quantités d'eau importantes généraient des inondations.