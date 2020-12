Les messes de Noël sont un peu différentes cette année

Le nombre de places est limité dans les églises pour respecter l'éloignement physique et le port du masque y est obligatoire. De plus, certains éléments de la messe, tels que les chants et les crèches vivantes, sont limités ou éliminés.

Peut-être que la célébration va être davantage semblable au premier Noël, une célébration beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, beaucoup plus dépouillée , explique le père Serge Comeau, curé de la paroisse Saint-André, dans la Péninsule acadienne.

«Évidemment, on ne peut pas accueillir autant de gens qu'on le fait habituellement. Habituellement, les messes de Noël remplissent les églises. Alors, cette année on ne peut pas remplir nos églises», explique le père Serge Comeau, curé de la paroisse Saint-André. Photo : Radio-Canada

Dans le cas du diocèse de Bathurst, les paroissiens ont dû s’inscrire pour réserver leur place le soir de Noël. Des prêtres missionnaires et des prêtres à la retraite se rendent dans certaines paroisses pour célébrer plus de messes.

On essaie de faire en sorte que tous les gens qui veulent participer à une messe de Noël puissent le faire, soit la veille de Noël ou encore le jour de Noël , affirme le père Comeau

Il reste quelques places, je pense, dans certaines églises de la région probablement le matin de Noël, cette célébration qui est peut-être moins fréquentée. Donc, peut-être que des gens pourront se présenter et être accueillis, mais évidemment si c’est rempli selon les consignes sanitaires, on ne pourra pas accueillir ces personnes , précise-t-il.

À Moncton, la paroisse du Christ-Roi souligne que le Réseau de santé Vitalité a enregistré l’une de ses messes pour la présenter sur la plateforme YouTube  (Nouvelle fenêtre) , car la messe habituellement célébrée à l’hôpital pour les patients ne peut y avoir lieu cette année.

Avec des renseignements de Josée Basque