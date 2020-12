Deux partis albertains à la recherche d’un chef en 2021

Le Parti libéral de l’Alberta et le Parti albertain tenteront de se refaire une place dans le paysage politique de la province l’année prochaine en commençant par se trouver une nouvelle tête d’affiche.

Après avoir essuyé de sérieuses défaites aux élections provinciales de 2019, les deux partis ont dû faire face à de nombreux départs au sein de leur formation.

Le Parti libéral de l’Alberta n’a plus de chef depuis la démission de David Khan en novembre. Après avoir été à la tête du parti pendant trois ans, cet avocat a accepté un emploi dans le secteur privé.

Se donner de une voix

Le parti ne compte cependant pas pourvoir tout de suite le poste de chef de manière permanente. Selon la directrice générale de la formation politique, Gwyneth Midgley, les mesures de distanciation physique en vigueur ne sont pas idéales pour mener à bien une course à la direction.

Se rencontrer en face à face est vraiment important dans le processus de nomination d’un leader , croit Mme Midgley.

Ni le chef du Parti libéral de l'Alberta David Khan (en haut à droite) ni le chef du Parti albertain Stephen Mandel (en bas à droite) n'ont réussi à se faire élire aux élections provinciales de 2019. Photo : Radio-Canada

Les libéraux albertains se choisiront donc plutôt un chef intérimaire dans le premier trimestre de l’année et celui-ci posera les jalons pour une course à la direction en 2022.

Le Parti albertain est un peu plus avancé puisqu’il a déjà une cheffe intérimaire en place, Jacquie Fenske. La formation politique n’a toutefois personne en place de manière permanente depuis les élections provinciales de 2019. Stephen Mandel qui dirigeait alors le parti n’avait pas réussi à se faire élire comme député et avait pris sa retraite politique.

Une course à la direction devra donc se tenir l’année prochaine, selon le directeur général par intérim Troy Wason. Avec des élections prévues en 2023, il nous faut une personne sur la scène qui soit la voix du parti. [...] Il est impératif que cette personne ait au moins un an et demi voire deux ans pour s’approprier l’organisation politique , note M. Wason.

De nombreux défis

Bien que le parti n’a aucun représentant à l’Assemblée législative, le directeur général par intérim croit encore pouvoir mettre à profit les 9 % de voix obtenues au printemps 2019.

Je pense que les Albertains aiment l’idée d’une troisième option. Nous avons vu pas mal d’opposition aux politiques du Parti conservateur uni et je pense qu’il perd des partisans des deux côtés du spectre politique , analyse M. Wason.

Le défi sera cependant financier puisque la pandémie a annulé de nombreux événements de financement pour les partis politiques.

Le Parti libéral de l'Alberta espère que les programmes d'aide des libéraux fédéraux lui permettront de marquer des points auprès des Albertains. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La tâche sera encore plus rude pour le Parti libéral de l’Alberta. Aux élections provinciales de 2019, les libéraux n’avaient obtenu que 1 % des voix.

La directrice générale Gwyneth Midgley espère cependant pouvoir bénéficier des actions de son homologue fédéral.

Quand les gens vont comparer comment les libéraux se sont attaqués à la pandémie à la manière dont le PCUParti conservateur uni l’a fait, ils vont conclure que les libéraux peuvent accomplir le travail nécessaire , croit-elle.

Le Parti libéral du Canada n’a cependant élu aucun député en Alberta aux dernières élections.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine