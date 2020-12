COVID-19 : les décès à la hausse, les nouveaux cas à la baisse en Outaouais

À la veille de Noël, l’Outaouais enregistre une baisse des nouvelles infections à la COVID-19. Neuf cas de plus que mercredi s’ajoutent au bilan de la région.

Désormais, 4405 personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie en Outaouais et 352 cas sont toujours actifs.

Le nombre de décès est quant à lui à la hausse. Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais rapporte quatre morts de plus que mercredi. Au total 105 personnes sont décédées des suites de la maladie.

À l’échelle de la province, 2349 personnes de plus ont été infectées par la COVID-19 au cours des 24 dernières heures. Quarante-six décès s’ajoutent aussi au bilan.

Plus de détails à venir