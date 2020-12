Revue d'une année folle marquée par la pandémie et l'affaire Carpentier

L'année 2020 passera sans aucun doute à l'histoire pour la pandémie et le nombre incalculable de manchettes qui en ont découlé. Alors qu'on prononçait à peine le mot « coronavirus » au Québec en janvier 2020, l'arrivée d'un vaccin pour contrer la COVID-19 marque pourtant l'actualité à la fin de l'année. Mais saviez-vous que ce sont plutôt les débuts de la mystérieuse affaire Martin Carpentier qui ont le plus captivé le public d'ICI Québec en 2020? Retour sur les textes les plus consultés au cours des 12 mois de l'année.

Janvier : la palissade de Beaucours et le meurtre de Marylène Levesque

Janvier 2020. Pendant qu'on commence à entendre parler un peu plus de l'apparition d'un mystérieux virus en Chine, à Québec, le meurtre de Marylène Levesque survenu le 22 janvier capte l'attention médiatique. On apprend quelques heures plus tard que l'accusé Eustachio Gallese avait tué sa conjointe 16 ans auparavant.

Marylène Levesque Photo : Facebook/Marylène Levesque

Quelques jours avant ce drame, des experts avaient relancé le débat sur la palissade de Beaucours en affirmant que selon leurs travaux, il ne s'agissait ni d'une palissade ni d'une construction de 1693, tel que l'avait annoncé en grande pompe le gouvernement de François Legault un an plus tôt. On ne sait d'ailleurs toujours pas qui dit vrai...

Une photo de ce que le gouvernement a présenté comme étant la palissade de Beaucours. Photo : Radio-Canada

Février 2020 : début de la saga des télécabines au mont Sainte-Anne

Pour la première fois, un texte sur la COVID-19 fait le top 10 des nouvelles mensuelles les plus consultées sur ICI Québec. L'article concernant un bébé expulsé d'un avion d'Air Transat parce qu'il tousse prend la quatrième position en février.

Appelé à réagir, le Dr Horacio Arruda se dit d'ailleurs estomaqué , craint une paranoïa collective et rappelle qu'il n'y a toujours aucun cas de coronavirus au Québec. C'était le 25 février, soit un peu plus de trois semaines avant que tous les Québécois ne soient confinés...

Dès le lendemain, l'attention médiatique est rapidement tournée vers un jeune travailleur d'un IGA de Lévis qui remporte 70 millions de dollars, soit le plus gros lot de l'histoire de Loto-Québec. Gregory Mathieu, 22 ans, choisit de partager son lot avec sept membres de sa famille.

Gregory Mathieu a choisi de partager le gros lot avec les membres de sa famille. Photo : Radio-Canada / Félix Morissette-Beaulieu

Un reportage long format intitulé Sur les traces du laboratoire secret de Nikola Tesla au Québec connaît également un vif succès sur le web.

Notre texte d'actualité le plus consulté concerne toutefois le début de la saga des télécabines défectueuses au mont Sainte-Anne. L'accident survenu le 21 février fait 21 blessés et de nombreux mécontents. Un autre dossier qui fait toujours couler de l'encre à l'aube de 2021.

Le 21 février, sous la violence de la secousse, cette télécabine a percuté un pylône à un point tel que les fenêtres ont éclaté. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Mars : la folie du coronavirus

Mars 2020. La COVID-19 gagne le Québec. La situation dégénère rapidement. François Legault annonce aux Québécois qu'ils doivent prendre une pause. Ceux qui se trouvent à l'étranger sont encouragés à rentrer dans les plus brefs délais. C'est aussi la folie du papier de toilette dans les épiceries. On craint une pénurie.

C'est dans ce contexte d'incompréhension et de peur que le texte intitulé Comment décontaminer son épicerie récolte à lui seul 12,2 % de tous les clics sur ICI Québec en mars.

Une dame portant un masque achète l'un des derniers emballages de papier de toilette, le 13 mars dernier. Photo : Reuters / Yves Herman

Tous les textes du top 10 traitent d'ailleurs de la COVID-19 au cours de ce mois historique. Pour la première fois, la police sévit à l'endroit de personnes qui ne respectent pas les règles de distanciation sociale. En 2e position des textes les plus consultés : 1000 $ d'amende pour deux jeunes femmes de Thetford Mines.

Avril : l'omniprésence de la pandémie et du déconfinement

En avril, la pandémie est omniprésente dans les discussions. Printemps est aussi synonyme de déconfinement . Pendant que les cheveux des Québécois poussent à un rythme effarant, les propriétaires des salons de coiffure présentent leur plan de déconfinement. Un sujet qui suscite l'intérêt de tous.

Dans la foulée de la première vague, une éclosion éclate au Manoir Liverpool. Après plus d’une trentaine de cas confirmés, la résidence privée doit céder temporairement la gestion des lieux au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Les chauves-souris sont soupçonnées d'être les hôtes de la COVID-19. Photo : getty images/istockphoto / BirdHunter591

Pendant ce temps, de nombreux scientifiques se creusent également les méninges pour expliquer les origines du nouveau coronavirus. Le reportage long format Comment la planète a manqué le bateau, ainsi que le texte intitulé La pandémie, une histoire de protéines, donnent des points de vue fort consultés d'infectiologues et virologistes.

Mai : c'est le monde à l'envers, une baleine va même à Montréal

Les commerces de détail reprennent du service au Québec au tournant du mois de mai à l'exception du Grand Montréal, durement affecté par la COVID-19, qui voit l'échéancier repoussé. Les parents en apprennent davantage sur les modalités du déconfinement. Par exemple, conserver sa place en garderie ne sera pas gratuit pour ceux qui hésitent à y renvoyer leurs enfants.

À Montréal, la baleine à bosse a été aperçue dans les eaux du fleuve Saint-Laurent le week-end dernier. Photo : Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins

Malgré ce semblant de retour à la normale, la nature se charge de nous rappeler que c'est le monde à l'envers en 2020. Un rorqual à bosse devient une vedette médiatique après avoir remonté le fleuve jusqu'à Montréal. De superbes clichés sont pris à Québec et dans la métropole avant que la célèbre baleine ne connaisse une fin tragique.

D'autres sujets que la COVID-19 se retrouvent de plus en plus au centre de l'actualité. Comme le lancement d'un nouveau jeu vidéo avec du sexe et de la violence qui enflamme les réseaux sociaux.

Juin : le retour des restaurants et des gyms

Juin 2020 marque non seulement l'arrivée de l'été, mais aussi la réouverture des restaurants à l'ère de la COVID-19. Des idées farfelues émergent comme celle d'un premier rendez-vous amoureux séparé par un plexiglas­.

Des restaurants italiens, dont le Goga Café de Milan, ont dû recourir au plexiglas pour respecter les règles de la santé publique. Photo : AFP / Getty Images / Miguel Medina

Plages, piscines, gyms et arénas du Québec peuvent aussi recommencer à recevoir des visiteurs juste à temps pour l'été.

La COVID-19 n'est plus sur toutes les lèvres, comme le démontrent nos deux reportages les plus consultés : le texte judiciaire intitulé Brancher votre cellulaire pour le recharger en conduisant est illégal devance de justesse Pourquoi les guêpes envahissent Québec cet été.

Juillet : l'affaire Martin Carpentier captive tout le Québec

Si l'actualité a tendance à relâcher en juillet, la réalité fut tout autre en cette année d'exception. Le 9 juillet éclate l'affaire Carpentier qui va captiver le Québec en entier pendant plusieurs jours. Le père, Martin Carpentier, et ses filles, Norah et Romy, sont aperçus vivants pour la dernière fois en soirée dans un dépanneur du secteur de Saint-Nicolas.

Quelques minutes plus tard, ils sont victimes d'un grave accident de la route, dont les circonstances demeurent à ce jour nébuleuses. S'en suit le déclenchement d'une alerte Amber, des battus pour retracer les filles qui sont finalement retrouvées mortes au troisième jour de recherche. La scène de crime démontre qu'elles ont été tuées par Martin Carpentier.

Romy, Norah et Martin Carpentier Photo : Radio-Canada

Le 13 juillet, la mère éplorée rend un vibrant hommage à ses filles. Plus d'un million de Québécois consultent ce témoignage poignant d'Amélie Lemieux. Les messages de réconfort viennent de partout. Le Québec est en deuil des deux petites filles qu'il aurait tant aimé retrouver.

Pendant ce temps, leur père Martin Carpentier demeure activement recherché. On le retrouvera mort après 12 jours de recherches intensives de la Sûreté du Québec (SQ). Selon l'enquête, l'homme s'est donné la mort dans les heures suivant ses crimes, emportant avec lui une partie du mystère.

Août : un autre drame ébranle Québec

Québec n'a pas fini de pleurer la mort des deux petites Carpentier qu'un autre drame ébranle la communauté. Une fillette de 4 ans, qui a échappé à la vigilance de ses parents sur l'heure du souper est retrouvée inanimée dans la piscine d'une résidence voisine de Shannon, dans la nuit du 9 au 10 août.

Léa Fiset, 4 ans, avait l'habitude de se cacher dans les environs de la maison familiale pour jouer. Une habitude qui lui a toutefois été fatale.

Noyade d’une fillette à Shannon : des voisins apportent des peluches près des lieux du drame. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Août est toujours synonyme de rentrée scolaire. Un texte réalisé à partir d'une entrevue de l'animateur Claude Bernatchez avec la Dre Johanne Blais démontre que beaucoup de questions persistent à l'aube d'une rentrée marquée par la pandémie. Comment différencier la COVID-19 du rhume de votre enfant est le texte le plus consulté en août.

Septembre : retour en force de la COVID-19 et de l'affaire Carpentier

Septembre marque le retour en force de la COVID-19 dans la capitale. Au tournant du mois, on apprend qu'une soirée karaoké survenue le 23 août au bar le Kirouac est à l'origine de plusieurs dizaines de nouveaux cas de COVID-19. La santé publique est inquiète, car le virus circule après que des clients infectés se soient rendus dans d'autres établissements de la région.

Le bar le Kirouac est devenu tristement célèbre pour son éclosion de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

En septembre, Québec devient l'un des principaux foyers de contagion de la COVID-19 dans la province. On apprend déjà que les partys de Noël seront annulés cette année.

L'affaire Carpentier revient aussi au centre de l'actualité. Radio-Canada apprend qu'une enquête est en cours sur des travailleurs de la santé « trop curieux » qui ont consulté sans justification les dossiers médicaux de Martin Carpentier et de ses deux filles, Norah et Romy.

Un triangle amoureux qui aurait dégénéré à Loretteville est cependant le texte le plus consulté au cours de ce mois mouvementé.

Octobre : la deuxième vague déferle sur Québec

Alors que les scientifiques parlent désormais ouvertement d'une deuxième vague, la pandémie est de retour au centre de l'actualité. Radio-Canada apprend notamment qu'une Québécoise de 37 ans a attrapé la COVID-19 à deux reprises. La santé publique admet que le cas d'Andrée-Anne Chouinard, 37 ans de Québec, s'apparente à une réinfection.

Andrée-Anne Chouinard, 37 ans, aurait contracté la COVID-19 à deux reprises. Photo : Andrée-Anne Chouinard

Autre triste nouvelle : deux garçons sont retrouvés sans vie dans une résidence de Wendake. La communauté est sous le choc. Michaël Chicoine sera accusé d'avoir tué ses deux enfants, Olivier, 5 ans, et Alex, 2 ans.

Michaël Chicoine, 30 ans, est accusé du meurtre de ses enfants. Photo : Facebook

Pendant que les records de nouveaux cas tombent les uns après les autres dans la grande région de Québec, une lueur d'espoir surgit. Le directeur du Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval, Gary Kobinger, affirme en entrevue avec l'animateur Bruno Savard que les premières doses d'un vaccin contre la COVID-19 pourraient être distribuées dès décembre. L'histoire lui donnera finalement raison.

Novembre : horreur à l'Halloween dans le Vieux-Québec

La fête a tourné au cauchemar dans le Vieux-Québec, dans la nuit de l'Halloween, lorsqu'un jeune homme tout de noir vêtu a attaqué au hasard ceux qui avaient le malheur de se retrouver sur son chemin. Carl Girouard, 24 ans, est accusé d'avoir tué Suzanne Clermont et François Duchesne, en plus d'avoir blessé gravement cinq autres personnes.

Proches et résidents du Vieux-Québec sont visiblement troublés devant l'ampleur de l'attaque qui n'est pas sans raviver les douloureux souvenirs de l'attentat de la grande mosquée survenu en janvier 2017.

Les policiers de la Ville de Québec ont procédé à l'arrestation de Carl Girouard dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, tout prêt de l'Espace 400e. Photo : Reuters / Steve Jolicoeur

Des victimes racontent leur version de cette nuit d'horreur à la suite de vibrants témoignages comme celui de Lisa Mahmoud, cette femme blessée lors de l'attaque du Vieux-Québec qui s'accroche néanmoins à la vie ou celui du musicien Rémy Bélanger de Beauport qui plaide pour une justice transformatrice .

Deux semaines après l'attaque, Radio-Canada dévoile par ailleurs que d'importants outils de communication du Service de police de la Ville de Québec ont connu des ratés le soir de l'Halloween. Radio-Canada apprendra aussi au cours des jours suivants que d'autres ratés ont été signalés. Par exemple, les radios de la police de Québec peinent à traverser certains murs de plusieurs bâtiments.

Chargement de l’image Plusieurs personnes se sont recueillies en l'honneur des deux victimes. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Décembre : la police serre la vis et l'espoir du vaccin

Alors que Noël approche, le ton de la police change envers les récalcitrants aux mesures sanitaires en vigueur. Le chef de police du SPVQ, Robert Pigeon, affirme que des amendes d'au moins 1500 $ seront données sur-le-champ à compter de la mi-décembre. Les policiers passent de la parole aux actes, alors que des constats d'infraction sont distribués durant le temps des Fêtes à ceux qui participent à des fêtes illégales.

L'interdiction des rassemblements dans le temps des Fêtes sème aussi la confusion, notamment dans la location de chalets, un véritable casse-tête pour les propriétaires.

Chargement de l’image La photo de Gisèle Lévesque a été publiée par le premier ministre François Legault. Photo : Ministère de la Santé et des Services sociaux

Pendant que la police serre la vis, l'espoir de jours meilleurs est bien là. Un espoir incarné par une résidente de la région de Québec, Gisèle Lévesque, qui devient la première personne vaccinée contre la COVID-19 au Canada, le 14 décembre dernier.

La pandémie a aussi apporté son lot de tragédies, comme le rappelle la triste histoire de Regina Drysdale qui n’a pas attrapé la COVID-19, mais a choisi la mort pour échapper à un dernier hiver seule dans sa petite chambre de CHSLD aux prises avec un cancer de plus en plus virulent.

La triste fin de Rosalie Gagnon a aussi resurgi à l'issue d'une année sombre, alors que l’enquête publique du coroner a permis d'en apprendre davantage sur les jours précédant le geste irréparable d'Audrey Gagnon.