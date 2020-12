Trois nouveaux cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue.

Selon la santé publique, il s'agit de deux cas enregistrés dans la MRC de la Vallée-de-l'Or et d'un cas en Abitibi.

Pour ce qui est de la vaccination, l'opération a dû être retardée et le CISSS-AT n'a pas pu préciser à quel moment les premiers vaccins seront donnés.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux affirme sur sa page Facebook que les résidents et employés du CHSLD Pie-XII seront les premiers à recevoir le vaccin.

Les travailleurs de la santé en contact avec les usagers sont aussi concernés ainsi que les proches aidants âgés de 70 ans et plus, présents 3 jours par semaine ou plus auprès de leurs proches aidants.