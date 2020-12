Deux nouveaux cas de COVID-19 à la veille de Noël au Nouveau-Brunswick

La mise de jour de la santé publique est effectuée par voie de communiqué et très peu de détails sont fournis.

On signale qu'il s'agit d'une personne dans la vingtaine de la région de Moncton et d'une autre dans la cinquantaine de la région de Bathurst, qui inclut la région Chaleur et la Péninsule acadienne.

Le gouvernement mentionne que les deux individus infectés sont présentement en isolement, mais ne précise pas s'ils l'étaient au moment du diagnostic. Leur cas fait l'objet d'une enquête , affirme-t-on.

Ces deux nouvelles infections font passer de 44 à 46 le nombre de cas actifs dans la province.

Une personne est toujours hospitalisée aux soins intensifs, mais une autre a obtenu son congé.

La province signalait cinq cas de COVID-19 mercredi.

Toutes les régions du Nouveau-Brunswick sont en phase jaune depuis mardi.

Contrairement aux résidents de la plupart des autres provinces canadiennes, ceux du Nouveau-Brunswick peuvent se rassembler en petits comités. Un maximum de 20 contacts étroits sont permis.