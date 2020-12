Messes de Noël en Ontario : des plans qui diffèrent entre le Nord et le Sud de la province

Le gouvernement ontarien a annoncé un confinement panprovincial qui débutera le 26 décembre.

Certains citoyens du Nord de l'Ontario se réjouissent de ce choix qui leur donne l’occasion de célébrer la messe de Noël en personne.

Nous offrons [pour Noël] la forme de service hybride que nous proposons déjà depuis un certain temps, où certaines choses sont virtuelles et d’autres en personne. Et nous essayons vraiment d’appliquer toutes les règles en matière de distanciation et de port du masque , explique le révérend Ted Harrison de la Trinity United Church de North Bay.

Je ne serai pas surpris qu’avec le confinement imminent les gens ne soient peut-être pas aussi disposés à venir, puisqu’ils se diront qu’ils peuvent regarder [la messe] en ligne. Révérend Ted Harrison, Trinity United Church de North Bay.

La Trinity United Church compte néanmoins offrir deux messes de Noël qui pourront accueillir chacune jusqu'à 50 personnes. Les lieux seront nettoyés et désinfectés entre les deux services.

Cela est possible parce que North Bay, dans le Nord de la province, relève encore jusqu’au 26 décembre des règles sanitaires liées au code de couleur vert. Celui-ci permet des rassemblements de 50 personnes à l'intérieur.

Un Noël tout virtuel dans le Sud

Dans le Sud de la province, les régions de Toronto et Peel sont retournées en confinement le 23 novembre, et celle de York le 14 décembre. Selon la réglementation actuelle, les églises de ces régions peuvent encore accueillir jusqu’à dix personnes.

La mission protestante francophone de Toronto a pourtant décidé depuis plusieurs semaines déjà d’opter pour un service virtuel, en multipliant des rencontres en ligne autour de la fête de Noël.

La fête n’est pas vraiment la fête parce que chacun la fait chez lui et en ligne. On essaie de faire ce qu’on peut, mais ça ne peut pas être exactement pareil. Pasteur Isaac Kamta, Mission protestante francophone de Toronto.

La mission organisera deux messes virtuelles en collaboration avec une église de Sherbrooke. La première aura lieu le 24 décembre à 19 h et la seconde le 25 décembre à 10 h.

Le pasteur Isaac Kamta pense que la fête de Noël n'aura pas la même saveur cette année que les années précédentes. Photo : Mission Protestante Francophone de Toronto

Ces deux célébrations ne remplaceront cependant pas tout à fait les rencontres physiques, selon le pasteur Isaac Kamta. La chaleur humaine, le contact humain, manque vraiment. On ne peut pas dire qu’on fait une fête quand on est seul. La fête se fait avec les autres. Une dimension de la fête c’est le partage de la nourriture, le partage de la boisson. Cette dimension manque , explique-t-il.

À Windsor, dans le Sud-Ouest de la province, on a également opté pour des célébrations en ligne. C’est le cas à la paroisse St-Jérôme où les chrétiens sont déjà habitués aux messes en ligne.

On invite les gens de chez eux, dans les boîtes de commentaires, lorsqu’ils assistent à la messe, à répondre au prêtre, offrir des commentaires, des intentions de prière. Alors ils sont vraiment engagés dans la participation au mode virtuel de la messe , explique le père Patrick Bénéteau.

Le père Patrick Bénéteau dit que les paroissiens pourront interagir avec lui pendant la messe grâce à des commentaires sur les réseaux sociaux. Photo : Paroisse St-Jérôme

Le père Bénéteau reconnaît tout de même le caractère exceptionnel de la fête de Noël cette année. Nous - comme catholiques - les rassemblements communautaires sont très importants que ce soit au niveau social ou religieux. Cela va nous manquer, être dans l’église pour recevoir la sainte communion. Les sacrements sont très corporels. On est incapable de transmettre cela de manière virtuelle , ajoute-t-il.

Certains, comme Paul Lachance, partagent cet avis. Il assiste à la messe de Noël à la paroisse St-Jérôme depuis 1979. Ça fait partie des traditions. Je me sens mal quand je n’ai pas eu l’occasion d’aller à la messe de Noël. Je ne peux pas me rappeler la dernière fois que je n’ai pas pu le faire , indique-t-il.

M. Lachance a néanmoins trouvé le moyen de se mettre au service de sa communauté puisqu’il aidera à la diffusion en ligne de la messe de Noël. La paroisse Ste-Anne diffusera la messe à partir de 19 h. Je serai à l’église pour m’occuper de l’aspect technique de la diffusion de cette messe pour que nos paroissiens puissent participer à la messe de Noël du confort de leur maison , ajoute-t-il.

Paul Lachance aidera à la mise en ligne de la messe de noël. Photo : Paul Lachance

En dépit de la tristesse de ne pas pouvoir retrouver la communauté, M. Lachance est pour le strict respect des consignes des autorités de la santé publique. On va respecter les règles de la santé publique parce qu’il faut absolument faire baisser le nombre de cas, parce que le taux d’infection est beaucoup trop élevé. Il est en train de mettre des pressions énormes sur le système de santé et sur les personnes qu’on aime qui prennent soin de nous dans ce système de santé , explique-t-il.

Pour se consoler, il compte organiser des rencontres virtuelles avec les membres de sa famille. On va essayer d’organiser une vidéoconférence zoom avec mon fils et son épouse dans la région de Toronto, mon frère et ma sœur, mes petites nièces qui demeurent dans l’Est ontarien , ajoute-t-il.

Un manque à gagner financier

Les messes de Noël sont habituellement l’occasion pour les communautés religieuses d’amasser des fonds qui sont utiles dans le fonctionnement des églises et dans le financement de certains programmes caritatifs.

Un Noël virtuel aura donc vraisemblablement des conséquences, selon le pasteur Isaac Kamta, d’autant qu’il est à la tête d’une église fréquentée par une importante communauté africaine. Cela a un grand impact. Nous soutenons une association dont le rôle est d’accompagner les malades qui n’ont personne pour s'occuper d’eux. Cette année nous voulons contribuer financièrement, mais nous (la communauté africaine) n’avons pas la culture des contributions électroniques, ça sera peut être un peu difficile , explique-t-il.

Pour le pasteur Kamta, les messes ordinaires créent une forme d’émulation chez les chrétiens qui ont alors tendance à se montrer généreux. Quand on est ensemble, certains se lèvent pour contribuer et cela incite les autres à faire de même. Les montants seront donc considérablement réduits et nous savons que nous ne pourrons pas atteindre les montants de l’année dernière , indique-t-il.

À Windsor, le père Bénéteau est moins inquiet. La pandémie semble avoir déclenché chez ses paroissiens la volonté de se mettre au service de la communauté. Je suis très impressionné par le fait que les paroissiens de notre communauté se présentent pour aider, surtout les organismes caritatifs en ce temps-ci de l’année, pour l'église aussi, pour nous soutenir , ajoute-t-il.