Un Noël sous la pluie et le vent dans l’Est-du-Québec

Noël cette année pourrait être l'un des plus chauds jamais enregistrés, avec des températures avoisinant 12 degrés Celsius dans l’Est-du-Québec. Certains secteurs sont aussi visés par des avertissements de pluie et de vent.

C’est ce que confirme le météorologue d’Environnement Canada, Alexandre Parent.

On prévoit le Noël le plus doux jamais enregistré pratiquement, on va fort probablement battre des records au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord également. Des records qui datent pour la plupart de 1964. On avait eu, cette année-là, une poussée de chaleur pour la fête de Noël, mais cette année, elle est encore plus forte.

Cette température à la hausse sera accompagnée de pluie, qui commencera durant la soirée du 24 décembre et qui devrait se prolonger toute la journée de Noël.

C’est sur la Côte-Nord que devrait tomber le plus de pluie, selon Environnement Canada qui a émis des avertissements de fortes précipitations de Tadoussac jusqu’à Sept-Îles.

Dans les régions de la Haute-Côte-Nord, 25 millimètres de pluie sont attendus, alors qu’à Sept-Îles, il pourrait tomber jusqu’à 100 millimètres durant les journées de vendredi et samedi.

Ces précipitations pourraient causer des crues soudaines et des accumulations d’eau sur les routes.

Le Bas-Saint-Laurent et la péninsule gaspésienne n’échapperont pas à ces averses, qui devraient laisser de 10 à 25 millimètres par endroit.

C’est toutefois le vent qui devrait marquer la journée de Noël en Gaspésie. Environnement Canada a émis des avertissements de vents violents, qui pourraient atteindre 90 km/h dans la nuit de jeudi à vendredi dans les secteurs de Grande-Vallée et Sainte-Anne-des-Monts.