La soprano et actrice américaine Rebecca Luker s’éteint à l’âge de 59 ans

Sa mort a été annoncée par son mari, l’acteur de théâtre Danny Burstein, qui a déclaré dans un communiqué que la famille était dévastée. Je n’ai pas de mots, car je suis sous le choc.

Cette année, Rebecca Luker avait révélé souffrir de la maladie de Lou Gehrig, aussi appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA).

L’artiste a reçu une nomination en 1995 pour le prix Tony de la meilleure actrice pour Showboat et une autre fois en 2000 pour The Music Man. Elle a aussi été nommée en 2007 pour son rôle de Winifred Banks dans Mary Poppins.

Rebecca Luker et son mari avaient joué dans un épisode de la populaire série La loi et l'ordre : crimes sexuels.

Née à Birmingham en Alabama, Rebecca Luker avait étudié en musique à l’Université de Montevallo. Elle a commencé à Broadway en 1988 en jouant dans Le fantôme de l’opéra.

Elle a aussi joué dans The Sound of Music et The Secret Garden. Elle a sorti plusieurs albums, dont Greenwich Time, Leaving Home, Anything Goes : Rebecca Luker Sings Cole Porter et I Got Love : Songs of Jerome Kern.

Sa dernière présence sur scène a eu lieu en 2019 lorsqu’elle a joué dans Footloose.

De nombreuses personnalités de Broadway ont rendu hommage à la soprano sur les réseaux sociaux.