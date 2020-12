Vers un Noël vert en Estrie

Au grand désespoir des amateurs de plein air, la pluie pourrait aussi s'inviter dans le paysage vendredi.

Le météorologue d'Environnement Canada, Alexandre Parent, souligne qu'il faut remonter à une dizaine d'années pour connaître un Noël aussi doux. Le record pour la journée de Noël remontre à 2008 où le mercure avait atteint 5 degrés à Sherbrooke.

C'est le 25 qu'on aura la journée la plus chaude. On parle de pluie de l'Abitibi jusqu'au Labrador et de température de 10 à 15 degrés. Alexandre Parent, météorologue, Environnement Canada

Même si le redoux entre Noël est le jour de l'An n'est pas un phénomène rare, Alexandre Parent estime que l'ampleur de l'épisode que nous connaîtrons cette année est plutôt « exceptionnelle ». Malgré tout, il rappelle qu'il faut être prudent lorsqu'on associe ces événements au phénomène des changements climatiques.

On ne peut jamais relier un événement singulier directement aux changements climatiques. Mais des pluies plus fortes, des redoux qui sont plus intenses, la science nous dit que ce genre d'épisodes vont survenir plus souvent dans l'avenir , explique-t-il.

Il rappelle que partout au Québec, le nombre de jours avec la neige au sol demeure en constante diminution au fil des dernières années. Dans les statistiques, on a perdu de 10 à 15 % de chance d'avoir un Noël blanc au Canada entre 1970 et les années 2000 , souligne le météorologue.

Un peu de neige prévue le 26 décembre

Quelques averses de neige prévues le 26 décembre pourraient laisser un tapis blanc au sol au lendemain de Noël. Certains chanceux pourraient peut-être avoir de deux à quatre centimètres surtout en montagne , affirme-t-il.

Par ailleurs, le 28 décembre pourrait ramener la pluie ou une neige fondante dans le sud du Québec.

Alexandre Parent indique qu'il n'y a pas de bonne tempête en vue pour notre région. Pour la prochaine bordée, il faudra sans doute attendre 2021.