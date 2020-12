Les Canadiens s'ennuient des routines, des accolades, des voyages et des restos

La possibilité de partager des repas au restaurant suit à 32 %.

Une analyse régionale des données du sondage publié mardi dernier montre que 51 % des répondants de la Colombie-Britannique ont hâte aux accolades, le pourcentage le plus élevé au Canada devant celui du Québec, à 48 %.

À l'échelle du pays, 11 % des personnes interrogées ont dit avoir hâte de faire la fête, en huitième place des priorités d'après-pandémie. Mais au Québec, ce pourcentage est de 19 %, de loin le plus élevé au Canada. Le pourcentage n'est que de 8 % dans le Canada atlantique.

Au Canada, les Québécois sont ceux qui envisagent le plus un retour dans les bars et les restaurants. Photo : Ivanoh Demers

Et les Québécois sont aussi ceux qui envisagent le plus un retour dans les bars et les restaurants, à 45 %, comparativement à un peu plus de 30 % pour les répondants de l'Ontario.

Les personnes interrogées dans le Canada atlantique, à au moins 60 %, sont celles qui ont le plus hâte de reprendre leurs routines quotidiennes. La proportion de 33 % à cette question observée au Québec est la plus faible au pays.

Des clients dans une salle à manger d'un restaurant Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Un autre volet du sondage démontre que 63 % des répondants ne prévoient pas de retour à la vie normale avant l'automne prochain. Un Canadien sur cinq s'attend même à ce que la vie au Canada ne soit plus jamais la même qu'avant la pandémie.

Le sondage a été réalisé du 8 au 11 décembre auprès d'un panel de 1603 Canadiens d'âge adulte réuni par l'Institut Angus Reid. À des fins de comparaison, la marge d'erreur peut être établie à 2,4 %, 19 fois sur 20.