Les juges des cercles de détermination  (Nouvelle fenêtre) de la peine vont s'asseoir dans des huttes de sudation, avec les communautés autochtones. Ces juges sont invités à vivre et célébrer des traditions en plein litige, et personne ne les appelle pour un examen. C'est complètement absurde , décrit Marilyn Poitras, directrice du Centre de droit autochtone de l'Université de la Saskatchewan.

Les cercles de détermination sont un mécanisme judiciaire invitant des membres intéressés de la collectivité à se joindre au juge, au poursuivant, à l’avocat de la défense, aux policiers, aux fournisseurs de services sociaux, aux anciens de la collectivité, de même qu’au contrevenant, à sa victime, à leurs familles et aux personnes qui les appuient, à se réunir en cercle afin de discuter. Source : ministère de la Justice

Le juge Graeme Mitchell fait face à un examen du Conseil canadien de la magistrature à la suite d'une plainte d'une source confidentielle. Après avoir rendu son verdict, le juge a visité le camp de l’activiste Métis Tristen Durocher cet été et a reçu une ceinture métisse traditionnelle après avoir rejeté la demande du gouvernement de la Saskatchewan le forçant à retirer son campement temporaire du terrain de l'Assemblée législative.

La professeure Marilyn Poitras a également visité le camp au cours de l'été et dit avoir été impressionnée par l'engagement des jeunes autochtones à se battre pour une cause, celle de la prévention du suicide chez les jeunes autochtones.

Tristen Durocher a entamé sa grêve de la faim le 31 juillet afin d’éveiller les consciences sur le suicide notamment au sein de la communauté autochtone. Son action aura duré 44 jours, date à laquelle le juge Graeme Mitchell l'a rencontré. (archives) Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Tristen Durocher a marché de La Ronge à Regina et a effectué une grêve de la faim de 44 jours. Lui et d'autres militants ont installé un tipi sur le terrain de la législature, accompagné de photos de jeunes décédés.

Le gouvernement provincial a demandé à un juge d'ordonner le démantèlement du camp, mais Graeme Mitchell, qui a plusieurs années d'expérience en droit constitutionnel, a tranché en faveur de Tristan Durocher et a déclaré que le camp pouvait rester, notamment parce que le règlement ne prévoyait pas d'exemptions pour permettre l'expression politique et spirituelle protégée par la Constitution et celui-ci devait être modifié.

Selon la professeure de droit Marilyn Poitras, la plainte semble être politique et n'a aucun fondement . Elle explique que l'examen du juge Mitchell aidera le système judiciaire à progresser vers la réconciliation avec les communautés autochtones.

Je pense que ce geste du juge du Banc de la Reine pourrait ouvrir certaines portes , croit-elle.

Si le conseil se prononce contre les agissements du juge Mitchell, il pourrait faire face à des sanctions, y compris le renvoi. La durée de la procédure n'est pas encore connue.

Avec les informations de Jason Warick