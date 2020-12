Le maire d’Ottawa dresse son bilan de « l'année la plus difficile »

Le maire revient d’abord sur un dossier incontournable de la dernière année, la pandémie de COVID-19.

C’est probablement l’année la plus difficile pour tout le monde, non seulement les résidents d’Ottawa, les résidents du monde entier à cause de la COVID-19 , dit-il.

Au moment d’écrire ces lignes, le virus avait infecté près de 9500 personnes à Ottawa et fauché la vie de près de 400 d’entre elles.

Malgré ce triste bilan, M. Watson voit tout de même du positif. En même temps, c’est une occasion pour célébrer les bénévoles et les infirmières et le personnel de la santé publique pour leur bon travail dans la communauté pendant les neuf derniers mois , souligne-t-il.

Même si c’était plus difficile au début, Jim Watson se réjouit que les citoyens aient respecté les mesures sanitaires de la santé publique. Pendant les derniers mois, la grande majorité de la population a respecté la docteure Vera Etches [médecin-chef de Santé publique Ottawa] et ses règlements et les lois de la province .

Des gens font leurs achats de Noël au Centre Rideau avec un masque. Photo : Radio-Canada / Andrew Lee

M. Watson se dit également satisfait de ses échanges avec les gouvernements provincial et fédéral. Ils donnaient les fonds pour que l’on continue de faire du bon travail dans la communauté parce que nous ne sommes pas capables de payer de grandes factures pour toutes les activités de la COVID-19 , explique le maire.

La Ville a choisi d’aider les petites entreprises. On a annulé les frais pour les terrasses. Un homme sur la rue Preston m’a dit que cette initiative a sauvé son restaurant , raconte M. Watson.

Avec un taux de chômage à la hausse, le maire estime qu’il était nécessaire de donner un coup de pouce aux commerçants. C’est nécessaire pour créer des emplois, pour créer une bonne qualité de vie pour tous les résidents , soutient Jim Watson.

Le Comité des finances et du développement économique de la Ville est venu en aide au groupe d’entrepreneurs qui gère le secteur commercial du parc Lansdowne, en raison d’une période financière difficile.

Je pense que le parc Lansdowne est un grand succès , lance le maire. Selon lui, c’est vraiment important de trouver une solution pour aider .

Une année pour régler des problèmes du train léger

La pandémie rime avec baisse d’achalandage dans les transports en commun à Ottawa, et ça a permis d’améliorer le train léger qui a connu des ratés depuis sa mise en service.

C’est une occasion avec une grande réduction des passagers pendant les 7 ou 8 derniers mois pour la compagnie RTG [Groupe de transport Rideau] de trouver des solutions pour des problèmes et on voit des résultats , souligne le maire Watson.

En octobre, l’achalandage n’était que de 28 % des passagers habituels en raison de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

De temps en temps, on avait de petits problèmes, mais pas de grands problèmes comme on a vu au début du train léger. Jim Watson, maire d’Ottawa.

La construction de la phase deux du train léger s’est poursuivie cette année. Nous sommes en train de construire la deuxième étape […] pour continuer notre progrès sur ce projet très important pour non seulement les résidents, mais [aussi pour] l’économie et pour les touristes , ajoute le maire.

Retour sur l’affaire Chiarelli

Le maire tient à féliciter les femmes qui ont témoigné dans l'affaire Rick Chiarelli cette année. Des allégations d’inconduite sexuelle pèsent sur le conseiller Rick Chiarelli.

La situation avec M. Chiarelli est un embarras pour lui, pour la Ville. Je suis très fier que les femmes qui ont parlé avec notre commissaire […] aient donné leur point de vue , dit-il.

Le commissaire à l’intégrité de la Ville d’Ottawa, Robert Marleau, a émis deux rapports sur des plaintes concernant des comportements inappropriés et de nature sexuelle du conseiller.

Après avoir pris connaissance des rapports, le conseil municipal a notamment demandé la démission de Rick Chiarelli. Il n’avait pas le pouvoir d’embaucher une personne sans la permission du greffier de la Ville. On a réduit son salaire pour presque un an, mais nous n’avons pas le pouvoir dans la province de l’Ontario de dire "tu es viré, c’est tout" , soutient le maire.

J’ai écrit une lettre à la province. Je pense que c’est nécessaire de changer des règlements pour donner les pouvoirs peut-être à M. Marleau de dire que c’est la fin de son temps [au conseil] , indique M. Watson. Les choses qu’il a faites ne sont pas acceptables pour la population.

Travailler pour vaincre le racisme

La lutte contre le racisme s’est poursuivie dans la capitale nationale. On a établi avec notre nouveau membre du conseil, Rawlson King, un bureau contre le racisme dans la ville d’Ottawa. On avait de l’argent pour un budget pour des programmes d’éducation pour convaincre la population que le racisme n’avait pas sa place ici à Ottawa ou au Canada , indique le maire. Pendant les prochains mois, M. King et quelques membres de notre personnel travaillent sur un plan d’action pour aider avec cette situation très sérieuse .

Des centaines de personnes se sont réunies pour protester contre la brutalité policière et le racisme devant le quartier général du Service de police d'Ottawa, le 20 juin 2020. Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

On a une grande communauté multiculturelle ici à Ottawa. La face de la ville a changé pendant les dernières décennies. Jim Watson, maire d’Ottawa.

M. Watson souligne le caractère de plus en plus multiculturel d’Ottawa. Quand je visite une école, c’est comme de petites Nations Unies, avec beaucoup de garçons et filles qui viennent de 50 ou 60 pays du monde , lance le maire. Ce n’est pas une ville comme on l’a vue il y a 50 ou 60 ans .

Les yeux rivés sur 2021

Le travail avec les petites entreprises se poursuivra en 2021, selon Jim Watson. La COVID-19 ne quitte pas le 1er janvier , martèle le maire. La vaccination sera également un défi l’an prochain.

Alors que l’achalandage dans les transports en commun a chuté en 2020, M. Watson souhaite encourager les Ottaviens à renouer avec ce mode de transport dans l’année à venir.

Mais avant de s’attaquer à ces objectifs, le maire aura droit à un congé bien mérité pendant le temps des fêtes. Lecture, films et activités extérieures font partie des plans de Jim Watson.

C’est important pour moi de suivre les bons mots de la Dre Etches , dit le maire.

Avec les informations de Jonathan Jobin.