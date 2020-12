Les Capitales comblent un jeune partisan à la veille de Noël

Grand amateur de baseball, Deyvid avait été déçu de recevoir la visite de joueurs de football du Rouge et Or, lors de l’opération cadeaux du Pignon bleu, destinée à embellir le Noël d'enfants de Québec, il y a deux semaines. Cela n’avait pas échappé à l’attention de l’organisateur Alain Rioux. Il n’allait pas rater son coup deux fois!

Réunissant une délégation composée du maire Régis Labeaume, de l’état-major des Capitales, ainsi que de représentants de B45, Rioux s’est à nouveau présenté à la résidence du petit bonhomme de 10 ans, dans le quartier Saint-Sauveur, mercredi.

Cette fois-là, ce sont les bras remplis de cadeaux liés au baseball que Rioux et compagnie se sont amenés : gant de baseball, gants de frappeur, bâton B45 personnalisé, 50 billets pour assister aux matchs des Capitales, deux invitations pour jouer le rôle de batboy avec l’équipe, un chandail autographié et un camp de perfectionnement avec Eddie Lantigua.

Nul besoin de préciser qu’avec cette nouvelle proposition, le Père Noël Alain Rioux a frappé un grand coup de circuit!

C’est cool! J’ai eu quasiment un équipement complet de baseball! J’ai eu des billets aux Capitales et un camp d’entraînement avec Eddie Lantigua. Je trouve ça cool! a commenté le petit Deyvid, qui se félicitait d’avoir exprimé sa préférence pour le baseball, lors du passage précédent du Pignon bleu.

Deyvid, un jeune partisan de baseball comblé par les Capitales Photo : Radio-Canada

Labeaume de la partie

Le maire Régis Labeaume était pour sa part bien heureux d’avoir remis un sourire dans le visage masqué de son petit concitoyen, qui était, comme par hasard, vêtu d’un chandail des Capitales.

Moi, j’étais tout heureux de leur présenter les joueurs du Rouge et Or. Il me dit : "Je ne joue pas au football, je joue au baseball." Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Alors les gars se sont organisés. C’est Alain Rioux qui est le maître de tout ça. Alors je pense que [Deyvid], il va avoir de la misère à dormir cette nuit! a lancé le maire, pas peu fier de son coup.

Pour le président et l’entraîneur des Capitales, Michel Laplante et Patrick Scalabrini, il allait de soi de contribuer à égayer le Noël de leur jeune partisan.

Dans le fond, c'est un geste qui est l'fun à faire. Juste de voir les yeux de l’enfant… Tu reviens. M. Labeaume dit : "Tu veux qu’on s'ajuste? Alors voici ce que j’ai trouvé!" C’est plaisant de participer à ça. Michel Laplante, président des Capitales

Le président des Capitales, Michel Laplante, autographie un chandail pour Deyvid. Photo : Radio-Canada

C’est pour Anne-Marie, la mère de Deyvid et de son jeune frère Samuel, 4 ans, que le secret a été le plus difficile à garder!

Quand ils m'ont contactée, au début, je n’y croyais pas. [...] Je me disais que ça ne se pouvait pas. C’est un beau Noël! Avec tout ce qui se passe ces temps-ci, on trouve ça dur, mais avec ce qui vient de nous arriver, on trouve ça l'fun. Ç’a été un mal pour un bien, cette année. Deyvid a été gâté, Samuel a été gâté. C'est bien , a-t-elle raconté.

Un message aux citoyens

En posant ce geste d’entraide, Régis Labeaume espérait montrer la voie à suivre aux citoyens de sa ville.

Montrer qu’il faut s’occuper des autres et s’occuper de nous autres. Il faut essayer de créer un peu de bonheur parce que le monde l’a tough. C’est un geste de plus. Et si ça peut aider tout le monde à comprendre qu’on est bien chanceux. [...] Il n’y pas de bombe qui nous tombe sur la tête, il y a de quoi dans le frigidaire. On va en venir à bout. Soyez prudent! a-t-il lancé en guise de conclusion.

Il reste l’espoir. Pour Deyvid, c’est l’espoir de pouvoir assister au prochain match des Capitales des estrades du Stade Canac.

J’ai très hâte! Ça fait longtemps que j’ai vu du baseball! La dernière fois, c’était la Série mondiale que j’ai écoutée. Depuis ce temps-là, je n’ai pas revu de baseball...

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf