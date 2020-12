Brexit : un désaccord sur la pêche repousse l'annonce d'un accord

Des négociateurs ont travaillé toute la nuit pour arriver à une entente commerciale entre l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni et un point de presse du premier ministre britannique, Boris Johnson, était attendu jeudi matin, mais un accroc de dernière minute sur la pêche retarde l'annonce d'un accord.

Une annonce est tout de même attendue dans la journée, assure le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney.

Il y a une sorte d'accroc de dernière minute lié à un petit texte concernant l'accord sur la pêche, a-t-il expliqué sur les ondes de la RTE, la radio-télévision irlandaise.

Ça bagarre sur les chiffres [de la pêche]. Et ça, c'est mauvais signe , a expliqué une source européenne. Les négociations ne sont pas encore finies , a prévenu une deuxième source européenne, qui estime cependant que le dénouement ne devrait pas trop tarder .

La pêche, le talon d'Achille des négociations

Malgré son faible poids économique, le secteur de la pêche s'est avéré être un enjeu délicat depuis le début des négociations. Il revêt une importance politique et sociale pour plusieurs États membres, dont la France, les Pays-Bas, le Danemark et l'Irlande. Les Britanniques veulent quant à eux reprendre le contrôle de leurs eaux et en ont fait le symbole de leur souveraineté.

Les tractations se concentrent sur le partage des quelque 650 millions d'euros de produits pêchés chaque année par l' UEUnion européenne dans les eaux britanniques et la durée de la période d'adaptation pour les pêcheurs européens.

Plus qu'une semaine pour éviter le « no deal »

Des négociateurs des deux parties ont travaillé toute la nuit pour passer au peigne fin les 2000 pages de l'entente qui posera les assises des relations post-Brexit entre l' UEUnion européenne et le Royaume-Uni et qui prendront effet dès le 1er janvier 2021.

Le Royaume-Unis a officiellement quitté l’ UEUnion européenne le 31 janvier 2020, mais une entente lui a permis de demeurer dans le marché unique européen et l’union douanière jusqu’au 31 décembre, le temps de négocier un compromis commercial. Ils doivent absolument s'entendre d'ici cette date afin d'éviter un « no deal », soit une sortie de l'UE sans accord économique qui pourrait être très dommageable.