Une image vaut souvent mille mots. Cette réalité, le médecin Simon Demers-Marcil l’a vécue de plein fouet en octobre.

Bien malgré lui, il s’est retrouvé devant les projecteurs, à enchaîner les entrevues. Tout cela à cause d’une photographie prise de lui en train d'annoncer à une famille, au téléphone, le décès d’un de ses patients des suites de la COVID-19. Le cliché a fait le tour des réseaux sociaux.

Le pneumologue Simon Demers-Marcil dit qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Une attention médiatique inattendue pour le pneumologue de l’hôpital Peter Lougheed, à Calgary.

J’ai été touché par certains des commentaires que j’ai reçus, des gens qui comprennent qu’on a ça à cœur , lance celui qui complète sa formation dans la métropole albertaine.

Simon Demers-Marcil est conscient que la photographie en a ému beaucoup et a su capturer pour des milliers de personnes l’émotion et le stress que vivent actuellement les travailleurs de la santé et les familles des patients touchés par la COVID-19.

Pour les gens qui sont isolés ou qui ont des personnes qu’ils aiment et qui sont à l’hôpital et qui ne peuvent pas les visiter, je pense que de voir ce qui se passe à l’intérieur de l’hôpital, ça démystifie un peu ce qu’on peut vivre nous comme travailleurs de la santé. Je suis content si on arrive à faire le pont.

Il va sans dire qu'il n’avait jamais anticipé vivre une pandémie.

Au début, on avait beaucoup d’énergie et on était excité par ce nouveau défi, mais on ne savait pas trop à quoi s’attendre. À mesure que les mois passent, on apprend à connaître un peu plus la maladie, mais il nous reste encore beaucoup à apprendre.

Ce n’est pas une maladie simple, bien que ça touche les poumons, on voit beaucoup de complications avec des caillots qui se forment dans les poumons ou d’autres organes et ça peut vouloir dire de longs séjours aux soins intensifs.

L'intensiviste et neurologue Philippe Couillard estime que la réalité de la COVID-19 est très concrète pour les travailleurs de la santé. Photo : Radio-Canada

L’intensiviste Philippe Couillard, à l’hôpital Foothills, est conscient que la pandémie épuise bien des gens qui n’ont pas été touchés directement.

Il y a une déconnexion entre entendre que quelqu’un est décédé de la COVID-19 et la réalité, d'avoir un patient devant nous avec sa famille qui est en souffrance parce qu’il en est décédé. Pour ceux qui ont été touchés de cette manière-là, c’est très réel, pour moi c’est très réel les patients qui décèdent , dit-il.

Les patients qui ont la COVID-19 qui viennent aux soins intensifs sont très malades et on le sait, une proportion va en mourir. Alors pour nous, une augmentation des cas, ça veut dire beaucoup plus de patients à soigner et plus de risques de décès, alors ça nous inquiète , surtout que la vie ne s’arrête pas à cause de la COVID-19.

Les accidents et les urgences doivent toujours aussi être traités.

Le personnel aux soins intensifs peut travailler de longues heures en raison de la pandémie de COVID-19. Photo : Services de santé Alberta/Leah Hennel

Malgré la pression, Services de Santé Alberta assure que le système de santé est capable de répondre à la demande. Les gens ayant besoin de soins ou qui sont inquiets d’un problème de santé devraient demander de l’aide et ne pas attendre par peur d’attraper la COVID-19.

Des spécialistes en oncologie commencent d’ailleurs, depuis quelques semaines, à tirer la sonnette d’alarme, prévenant que la COVID-19 engendre des retards dans les diagnostics. Ils demandant à la population de ne pas hésiter à consulter.

Un infirmier discute avec un patient soigné dans une unité COVID-19 des soins intensifs. Photo : Reuters / LUCY NICHOLSON

Le président de l’Association médicale de l’Alberta et intensiviste Paul Boucher avoue qu’il est préoccupé par les effets à long terme de la pandémie sur la santé des Albertains et par le nombre de nouveaux cas qui continue d’être élevé dans la province.

Ça prend des équipes pour prendre soin des gens et là, on est dans une situation où plusieurs de nos équipes sont soit malades, soit isolées à la maison après avoir été exposées d’une manière ou d’une autre , dit-il. Tout cela force des réorganisations de personnel pas toujours simples à réaliser, selon lui.

L'infirmière Tanya Harvey a été une des premières personnes à se faire vacciner en Alberta. Photo : Services de Santé Alberta

À travers tout le chaos causé par la COVID-19, l’approbation et la distribution des vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech offre quand même de l’espoir aux travailleurs de la santé.

Les derniers mois ont été un marathon. Je suis très fière de notre équipe, mais le plus dur pour moi est l’incertitude. De ne pas savoir jusqu’à quand ça va durer et de me dire que la situation va peut-être s'aggraver avant de s’améliorer , affirme Tanya Harvey, infirmière aux soins intensifs à l’hôpital Foothills.