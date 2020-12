De l’aveu même du gouvernement, il y a beaucoup de place à l’amélioration au Québec. Parmi les solutions instaurées récemment, il y a le Programme québécois pour les troubles mentaux du ministère de la Santé (PQPTM), qui commence à se déployer ici, en Estrie.

L’autosoin sera au cœur de la refonte de services, ce qui veut dire qu’un citoyen pourrait se faire suggérer, dans un premier temps, de se soigner lui-même lorsque c’est possible.

On lui transmettra par exemple de la documentation qui l'aidera à mieux déceler un signe avant-coureur de son trouble avec des pistes de solutions pour y faire face seul, explique la conseillère-cadre et chargée de projet pour le déploiement du PQPTM en Estrie, Marjolaine Gascon-Dépatie.

Concrètement, ça se pourrait qu’on suggère à la personne de surveiller certains petits drapeaux rouges pendant une période de temps, puis si jamais ces drapeaux-là s’activent, de contacter l’intervenant.

L’intervenant pourrait proposer un outil et dire à la personne de faire son cheminement personnel. Marjolaine Gascon-Dépatie, conseillère-cadre et chargée de projet pour le déploiement du PQPTM en Estrie

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS croit que cette nouvelle approche réduira les délais d’attente. L’objectif, c’est d’offrir la meilleure intervention au meilleur moment par la bonne personne , résume Mme Gascon-Dépatie.

Le CIUSSS ajoutera aussi des mesures pour suivre plus étroitement l’évolution de l’état de santé des usagers. Avec des questionnaires qu’on va passer de façon régulière, on va être en mesure de suivre [l’évolution] des symptômes , explique Mme Gascon-Dépatie.

L’objectif de ce programme est de rendre plus accessibles les soins .

Qu’il y ait plus de gens qui aient accès plus rapidement (aux services), puis qu’ils aient accès au meilleur service en fonction de leurs besoins , précise Mme Gascon-Dépatie.

Des organismes communautaires sceptiques

Plusieurs organismes communautaires restent plutôt sceptiques devant ce programme qui s’inspire d’un projet de l’Angleterre : Adult Improving Access to Psychological Therapies (IAPT).

J’ai été 30 ans dans le réseau puis personne à ma connaissance n’a jamais réclamé d’autosoins. C’est la première fois que j’entends parler de cela. Martin Robert, président de l’organisme La Cordée

Le président de l’organisme La Cordée, Martin Robert, estime que le problème majeur que le programme ne règle pas, c’est le manque de disponibilité des professionnels de la santé.

On aurait dû commencer par augmenter le financement, puis s'organiser pour qu’il y ait moins de processus et de protocoles d’évaluations et plus de disponibilités d’intervenants pour accompagner et écouter les gens , clame-t-il.

Selon M. Robert, le problème actuel est que les usagers sont toujours en train d’être évalués et catégorisés afin d’être redirigés vers le bon service. On remplit des formulaires pour diriger la personne vers une liste d’attente, pour ensuite être redirigé vers une autre liste d’attente , déplore-t-il.

M. Robert est inquiet par l’approche autosoin , alors qu’il juge que beaucoup de citoyens ont surtout besoin d’une oreille attentive. Mais avec l’autosoin, on commence par : tu as le goût de parler, mais je vais te donner une liste de choses que tu peux faire , souligne-t-il.

Sophie Dorval, qui est aujourd’hui présidente de l’organisme de défense des personnes ayant un problème de santé mentale (Pro-Def Estrie), a eu une mauvaise expérience avec une approche similaire à l’autosoin.

Alors qu’elle avait des pensées suicidaires, on lui aurait donné une enveloppe pleine de documentation pour l’aider alors qu’elle était sur la liste d’attente pour voir un professionnel. Mais quand tu ne te sens pas bien, ça ne te tente pas de lire cela, témoigne-t-elle. Ça amène au décrochage et je l’ai vécu moi-même.

Accueil favorable de Christine Labrie

C’est une bonne nouvelle que ce projet-là soit déployé. Il l’était dans quelques régions jusqu’à maintenant. Donc évidemment, on voudrait qu’il le soit partout au Québec, je suis contente qu’il le soit en Estrie , a réagi la députée de Sherbrooke Christine Labrie à propos du PQPTMProgramme québécois pour les troubles mentaux .

Le programme avait été implanté comme projet pilote dans cinq établissements : le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le CISSS Chaudière-Appalaches, le CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et le CISSS de l'Outaouais.

Est-ce qu’avec ce projet-là, on va être capable de répondre à la demande dans des délais raisonnables? Tant qu’il manque d'aide psychologique, ce sera difficile d’y arriver. Christine Labrie, députée de Sherbrooke