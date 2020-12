Masques non conformes : le milieu des garderies en Outaouais demande des comptes

On aurait aimé être un peu plus en sécurité tout ce temps-là , dit-elle.

Lorsque ses collègues et elle ont reçu le courriel du ministère de la Famille les alertant que les masques de type MC9501 n’étaient pas conformes aux normes, mardi, ils sont tombés des nues. Depuis le mois de mai, comme leurs confrères du réseau de la province, ils ont été obligés de porter des masques de type MC9501.

Or, une analyse de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail ( IRSSTInstitut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail ) a déterminé qu’ils ne correspondaient pas à l’un des trois critères, soit celui de la filtration de l’air. Ces masques ont démontré une variation de qualité de filtration pour certaines tailles de particules , a indiqué un porte-parole du ministère par courriel.

Entre mai et novembre, Québec a distribué 31 millions de masques MC9501 dans les 16 000 services de garde du Québec.

Carole St-Pierre, directrice générale du centre de la petite enfance (CPE) La Ribambelle à Gatineau dans le secteur d'Aylmer. Photo : Radio-Canada

Carole St-Pierre devait tomber en vacances mercredi. Celle qui dirige aussi le bureau coordonnateur de la garde subventionnée en milieu familial d’Aylmer a plutôt mobilisé quatre équipes pour distribuer les nouveaux masques à une centaine d’établissements et de garderies en milieu familial.

On peut comprendre que ça puisse prendre quelques semaines pour vérifier la qualité des masques, mais sept mois, on trouvait ça un peu étonnant. Carole St-Pierre, directrice générale du CPE La Ribambelle

On est là depuis le début, à prendre soin des enfants et à s’assurer que les gens puissent travailler pendant le confinement. [...] C’est un peu insécurisant pour le personnel, qui a travaillé tout ces mois-là sans être vraiment en sécurité , déplore-t-elle.

L’ ADIM Alliance des intervenantes en milieu familial Outaouais demande des excuses

La présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial ( ADIMAlliance des intervenantes en milieu familial ) de l’Outaouais, Manon Chénier, accuse Québec d’avoir mis en péril la santé et la sécurité de ses membres.

Il y a eu un manque du gouvernement et du ministre Lacombe de ne pas s’être assuré au mois de mai, lors de la distribution, que ces masques-là n’étaient pas conformes , assène la porte-parole de 450 établissements.

On espère que M. Mathieu Lacombe va venir s’excuser auprès de nos membres d’avoir mis en péril leur santé et leur sécurité, ainsi que celle de leur famille. Manon Chénier, La présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial

Des équipements à 22 millions $

À savoir combien ont coûté les 31 millions de masques MC9501, le ministère de la Famille estime la valeur de [la distribution d’équipement de protection dans le réseau de la petite enfance], incluant l’approvisionnement en masques et en visières, leur manutention et leur distribution, à un peu plus de 22 millions $ , a précisé un porte-parole.

Le ministère de la Santé et des services sociaux a payé la note.

Une livraison massive d’un nouveau modèle de masques a été effectuée dans la province entre le 14 et le 16 décembre.

Leur arrivée qui a précédé les tests de l’ IRSSTInstitut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail est un concours de circonstances , a expliqué le ministre de la Famille Mathieu Lacombe en entrevue. Cette modification est attribuable à un changement de fournisseur. Les stocks commandés plus tôt pendant la pandémie allaient bientôt être épuisés.

La preuve scientifique de l’efficacité du nouveau masque n’a pas motivé ce changement, a confirmé Mathieu Lacombe.

Le ministère de la Famille assure que le nouveau modèle est bel et bien conforme.