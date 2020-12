Ce qui est ouvert ou fermé pendant les Fêtes

Quels commerces et services publics sont ouverts ou fermés le jour de Noël et les jours suivants? Voici ce qu’il en est.

Plusieurs endroits sont fermés au public ou partiellement ouverts en raison de la pandémie. Il est conseillé de consulter les sites Internet des différents endroits où vous voudriez vous rendre. Voici tout de même certaines informations utiles.

La Fourche

Les espaces publics de La Fourche sont ouverts, mais avec des restrictions afin d’éviter la propagation de la COVID-19.

La plupart des commerces dans le marché sont fermés et il n'y a plus d'endroit où on peut s'asseoir.

Transport en commun

La Winnipeg Transit fonctionne selon l’horaire du dimanche.

Loisirs et Musées

Tous les centres de conditionnement physique et de loisirs, gymnases, piscines intérieures et arénas que la Ville possède et exploite sont fermés jusqu’à nouvel ordre en raison de la COVID-19.

Les bibliothèques qui acceptent le ramassage et les retours sont fermées le jour de Noël, le 28 décembre et le jour de l’An.

Le Musée des beaux-arts, le Musée des enfants et le Musée pour les droits de la personne sont également fermés.

Activités extérieures

De nombreuses activités extérieures sont disponibles en ville, mais les aires de pique-nique et les toilettes publiques des parcs municipaux sont fermées en raison de la pandémie. Il en est de même pour les aires publiques intérieures pour se réchauffer.

Il est possible d'aller glisser sur les pentes des parcs Civik, Victoria Jason et Westview ainsi qu'au complexe récréatif Harbourview.

La Ville de Winnipeg indique sur son site Internet être en attente de conditions favorables pour autoriser le patinage sur les étangs des parcs. Pour vérifier les endroits ouverts au patinage, vous pouvez consulter le site de la Ville  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Le FortWhyte Alive indique sur son site Internet être ouvert le 24 décembre, fermé le 25 et ouvert le 26 de 9 h à 17 h.

Au Marais Oak Hammock, le centre d'interprétation est fermé mais les sentiers sont accessibles.

Parc Assiniboine

Le zoo du parc Assiniboine, les galeries d’art du Pavillon et la salle à manger intérieure du Park Café sont fermés. Le parc lui-même reste ouvert ainsi que le jardin anglais Leo Mol, qu'on peut toujours visiter.

Les toilettes publiques intérieures sont fermées. Des toilettes portables sont disponibles près de l’étang aux canards.

Agence de services aux animaux

L’Agence de services aux animaux sera ouverte de 8 h 30 à midi la veille de Noël, mais fermée le 25 et le 26 décembre.

Collecte des ordures

Le recyclage, les ordures ménagères et les déchets de jardin ne seront pas ramassés le vendredi 25 décembre 2020 et le vendredi 1er janvier 2021.

Cimetières

Les cimetières Brookside, de Transcona et de Saint-Vital sont ouverts de 8 h à 18 h 30 le jeudi 24 décembre et le vendredi 25 décembre. Tous les autres jours, les heures d’ouverture normales sont en vigueur, soit de 8 h à 16 h 30. Toutefois, en raison des restrictions sanitaires, les rassemblements à l’extérieur sont limités à cinq personnes.

Magasins d’alcool

Les commerces de vente d’alcool sont fermés le 25 décembre et le 1er janvier 2021. Ils sont ouverts le 26 décembre, mais les horaires peuvent varier d’un magasin à l’autre.

Épiceries et centres commerciaux

La plupart des centres commerciaux de la ville sont fermés les jours de Noël et du Nouvel An, mais ouvrent les jours suivants.

Kildonan Place est fermé le jour de Noël, ouvert le lendemain de Noël de 11 h à 18 h, ouvert le 31 décembre de 11 h à 16 h et fermé le jour de l’An.

Le centre commercial Grant Park est fermé le jour de Noël, ouvert de 10 h à 18 h le lendemain de Noël, ouvert de 10 h à 16 h le 31 décembre et fermé le jour de l’An.

Polo Park est fermé le jour de Noël, ouvert de 10 h à 19 h le lendemain de Noël, ouvert de 11 h à 16 h le 31 décembre et fermé le jour de l’An.

Le Centre Saint-Vital est fermé le 25 décembre, ouvert de 10 h à 18 h le lendemain, ouvert de 11 h à 17 h le 31 décembre, et fermé le jour de l’An.

Le centre commercial Garden City est fermé le jour de Noël et ouvert de 8 h à 18 h le lendemain de Noël.

Les épiceries sont ouvertes, mais leurs horaires peuvent varier.

La plupart des pharmacies seront également fermées le jour de Noël. Certains points de vente Shoppers Drug Marts de Winnipeg seront toutefois ouverts.

Le Marché Saint-Norbert est fermé jusqu’au 9 janvier, mais il reste possible de commander en ligne pour une cueillette au moment de sa réouverture.

Les commerces manitobains ne peuvent vendre en magasin que des produits essentiels en raison d'une directive de la santé publique. Les restaurants sont fermés. Mais il est p ossible de commander en ligne, d'opter pour un système de livraison ou de ramasser ses achats sur place.