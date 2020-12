Certains supermarchés de l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve n’ont pas recommencé à prendre les canettes consignées, malgré les directives de Québec les obligeant à le faire. Pour freiner la propagation du virus, les détaillants ont cessé le service durant la première vague de la pandémie.

Ce tout petit geste a pourtant des impacts importants dans le quartier. Non seulement les microbrasseries ont besoin de récupérer les bouteilles pour leur production, mais Alexandre Leduc constate que de plus en plus de citoyens comptent sur ce service pour arrondir leurs fins de mois.

Le montant de la consigne est parfois remis à des organismes communautaires. La chaîne est toujours importante, mais elle est essentielle durant la deuxième vague de la pandémie, car la pauvreté semble s’accentuer depuis quelques mois dans la circonscription.

Il y a beaucoup plus de démunis cette année , constate aussi la députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette. À tel point que deux cellules de crise ont dû être créées dans sa région avec les organismes communautaires dont les demandes explosent.

Grâce à la mise sur pied de ces équipes d’urgence, on s’est sentis plus serrés et on a vraiment eu le pouls de ce qui se passait sur le terrain , ajoute-t-elle.

Les organismes communautaires débordés dans les comtés

Durant la première vague, plusieurs députés de l’Assemblée nationale nous avaient confié recevoir un tsunami d’appels à leurs bureaux de comté. Principalement des gens en détresse après avoir perdu leur emploi et dont le niveau d’anxiété était élevé.

Ce tsunami d’appels a plutôt frappé les organismes communautaires durant la deuxième vague, selon les témoignages de quatre députés de chacun des partis politiques à Québec.

La majorité de leurs efforts étaient destinés à maintenir à flot ces bouées de sauvetage pour qu’elles continuent de secourir des citoyens dépourvus.

Certains organismes n’avaient pas le budget suffisant pour trouver des masques et des outils de désinfection, donc on a dû les accompagner. Alexandre Leduc, député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve

À Jonquière aussi, un comité de crise local a rapidement été mis en place quand le Saguenay–Lac-Saint-Jean a été frappé de plein fouet par la deuxième vague.

Selon le député péquiste Sylvain Gaudreault, cette cellule, composée de travailleurs sociaux, de représentants du milieu communautaire, d’élus et de commissions scolaires, fait toute une différence .

Distribution d'aide alimentaire dans un centre communautaire Photo : Radio-Canada

Des élus désemparés

Malgré le succès de la cellule de crise, Sylvain Gaudreault se désole d’une chose : Ce que je trouve le plus frustrant, c'est qu'on a un sentiment d'impuissance. Beaucoup de gens nous interpellent, mais on ne peut pas changer les choses fondamentalement. Il faut suivre les règles de santé publique et le député ne peut pas les changer.

Ce dernier peut cependant diriger les gens vers les bonnes ressources.

La députée libérale de Fabre, Monique Sauvé, est également consciente qu’elle ne peut pas changer les règles sanitaires, mais elle tente par de nombreux moyens d’encourager les gens à les suivre.

Je pense que notre rôle, c’est aussi de garder un lien très particulier avec nos aînés , dit-elle. Avant Noël, elle a fait une tournée d’appels dans les CHSLD de son comté.

Oui, il y a de l'inquiétude, mais en même temps, je les trouve tellement forts, nos aînés, tellement résilients. Monique Sauvé, députée libérale de Fabre