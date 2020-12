Trump poursuit sa ronde de pardons en ciblant d’autres proches

Le président américain Donald Trump a gracié 29 personnes ou commué leur peine, mercredi, dont son ancien directeur de campagne Paul Manafort et son ami Roger Stone, au lendemain d’une première série de pardons qui avait aussi visé certains proches alliés.

Cette nouvelle liste dévoilée à un mois de la fin de son mandat à la tête des États-Unis comprend également Charles Kushner, le père de son gendre Jared, reconnu coupable d’évasion fiscale, de manipulation de témoins et de contributions politiques illégales.

La liste porte à 49 le nombre de personnes pour lesquelles Donald Trump a exercé, dans les 48 dernières heures, le pouvoir de clémence que lui accorde la Constitution américaine.

La veille, il avait notamment accordé le pardon présidentiel à George Papadopoulos et à Alex van der Zwaan, deux proches alliés inculpés dans le contexte de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Trump, de même qu'à quatre ex-mercenaires condamnés pour les meurtres d'Irakiens en 2007.

Ces pardons avaient provoqué l'indignation à Washington comme à Bagdad.

La nouvelle liste risque elle aussi d’être mal reçue, alors que Paul Manafort devient notamment le quatrième à être gracié en lien avec l’enquête russe. Il avait été l’un des premiers accusés dans cette affaire, mais purgeait toutefois une peine d'emprisonnement avec sursis pour des crimes financiers liés à son travail en Ukraine.

Ce dernier a remercié Donald Trump dans un gazouillis, en faisant l'éloge d’un président sortant qui avait accompli plus que n'importe lequel de ses prédécesseurs .

Quant à Roger Stone, le pardon qu’il obtient survient après que le président eut commué sa peine, pour avoir menti sous serment dans l’enquête Mueller, il y a quelques mois.

Le président parvient ainsi à annuler les plus importantes condamnations liées à l’enquête russe et à corriger le tort que Robert Mueller a causé, selon lui, à tant de personnes. Il avait d’abord absous son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, le mois dernier.

Donald Trump n’a toutefois pas encore accordé de pardon à l'associé de Paul Manafort, Rick Gates, qui avait écopé de 45 jours de prison, ni à son ancien avocat Michael Cohen, condamné en lien avec une campagne pour faire taire des femmes qui alléguaient avoir eu des relations sexuelles avec le président.