Toutes les équipes de la LHJMQ admises en séries éliminatoires

En plus du format des séries, la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec a aussi indiqué que le classement de la saison régulière sera déterminé à partir du pourcentage de points récoltés, comme il est déjà assuré que toutes les équipes ne joueront pas le même nombre de matchs. En raison des matchs annulés pour différentes raisons reliées à la pandémie, autant au Québec que dans les Maritimes, le nombre de matchs joués varie en ce moment entre cinq (Sherbrooke) et 16 (Rouyn-Noranda et Halifax). D'autres critères principalement reliés aux buts marqués et accordés agiront comme bris d'égalité.

Les changements ont été approuvés à l'unanimité par l'Assemblée des membres.

Des séries inédites

C'est toutefois le format des séries éliminatoires qui sera particulièrement inédit, comme le nombre d'équipes (18) n'est pas un multiple de deux (2, 4, 8 ou 16).

Rappelons que les équipes sont réparties en trois divisions de six équipes (Ouest, Est, Maritimes).

Lors de la première ronde, les équipes qui auront fini la saison aux rangs 3 à 6 de chacune des trois divisions s'affronteront pour obtenir le droit d'affronter ensuite en deuxième ronde les équipes des rangs 1 et 2 qui auront bénéficié d'un laissez-passer.

Pour la ronde suivante, au Québec, l'équipe moins forte restante de la division Est affrontera la meilleure de la division Ouest et l'inverse pour l'autre série. Dans les Maritimes, il s'agira d'une finale de division traditionnelle.

C'est par la suite qu'une procédure inhabituelle sera introduite, soit un tournoi à la ronde entre les trois équipes restantes. Elles s'affronteront deux fois et un classement sera constitué. Les deux meilleures équipes dans celui-ci s'affronteront dans une finale 4 de 7, ou de 3 de 5 en cas de besoin.

La durée des rondes précédentes sera établie au plus tard le 1er avril.

Rappelons que la saison régulière est présentement suspendue. Pour le Québec, elle reprendra à compter du 22 janvier dans des environnements protégés. La procédure pour les Maritimes n'a pas encore été établie.

Évidemment, tout ceci dépendra de la situation de la COVID-19 au Québec et dans les Maritimes. Cette semaine, la Ligue de hockey de l'Ontario a annoncé que le début de la saison régulière prévu pour le 4 février était repoussé.