Confinement : les centres de ski de la région d’Ottawa se mobilisent pour demeurer ouverts

Il ne reste que quelques jours aux Ontariens pour profiter de leur station de ski avant la nouvelle fermeture. En mars dernier, la pandémie a forcé tout le monde à faire une croix sur les dernières semaines de neige avant le printemps.

Cette fois-ci, les centres de glisse de l’Ontario ont l’impression d’être les seuls à écoper. Jim Hemelin, le président-directeur général du Calabogie Peak Resort, en Ontario, anticipe de lourdes conséquences sur les stations de ski ontariennes.

C’est un peu bizarre parce que les parcs sont encore ouverts, on peut encore faire des activités extérieures. On ne peut pas skier, mais on peut jouer des parties de hockey improvisées sur une patinoire. C’est mêlant pour les petites entreprises comme nous , partage M. Hemelin.

Par ailleurs, une pétition circule en ligne demandant au gouvernement de l’Ontario de revenir sur sa décision. Pour les quelque 45 000 signataires, les stations de ski de ne devraient pas être considérées comme de potentiels foyers de contamination de la COVID-19.

Traverser en Outaouais

Jim Hemelin s’attend maintenant à ce que les adeptes de ski de l’Ontario viennent dévaler les pentes du côté du Québec, malgré les recommandations gouvernementales. Comme Jean-Daniel Labaie, qui a profité de la température clémente et de la neige qui est tombée, mercredi, pour faire le saut en Outaouais.

Jean-Daniel Labaie est un skieur de l'Ontario qui a l'habitude de dévaler les pentes en Outaouais. Photo : Radio-Canada

Je reste en Ontario. Mais personnellement, je trouve que les pistes de ski sont mieux ici [en Outaouais], c’est pour ça que ça fait des années maintenant qu’on vient de ce côté-ci , a-t-il dit.

Mais la province de l’Ontario le répète, les déplacements sont déconseillés.

Je recommande fortement aux résidents d’Ottawa et de Gatineau de se déplacer uniquement si c’est nécessaire, pour le travail ou pour une raison médicale , a tenu à rappeler Lisa MacLeod, la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l’Ontario.

Sécuritaire, dit un gestionnaire de centre de ski

François Bernier, le directeur des opérations du Camp Fortune en Outaouais, ne pense pas que le lieu de résidence de ses clients importe, tant que tous respectent les mesures sanitaires en place.

François Bernier est le directeur des opérations du Camp Fortune en Outaouais. Photo : Radio-Canada

Les gens mangent dans leur auto, ils skient deux ou trois heures et s’en vont chez eux. C’est pas comme dans le temps où on les empilait dans le chalet un par-dessus l’autre , dit-il.

Vita Faid est venu célébrer, mercredi, son onzième anniversaire au Camp Fortune, à Chelsea, en Outaouais. Le bonhomme, habillé de la tête au pied, le visage couvert par ses lunettes de ski, dévalait les pentes, sans trop de souci.

Vita Faid pratique son sport d'hiver préféré sans être inquiété par la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Je pense que c’est sécuritaire avec la distanciation sociale. On peut juste être deux par chaise [dans le remonte-pente] et je pense que ce sont de bonnes règles , lance Vita Faid, entre deux descentes.

Les passes de saison sont pratiquement toutes vendues au Camp Fortune et les laissez-passer journaliers se font rares. Il serait donc étonnant, croit M. Bernier, que la fermeture des pentes de ski en Ontario ait un impact significatif en Outaouais.

C’est comme ça qu’on opère. On limite le nombre de billets. Même si tout le monde de l’Ontario décidait tout d’un coup que demain on s’en va à Fortune, on a pas de place , indique le directeur des opérations du centre de ski.

D’après un reportage d’Ismaël Sy