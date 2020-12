COVID-19 : c’est parti pour la vaccination en Estrie

C'est sur le coup de 13 h que cette campagne de vaccination a commencé sur le territoire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Marie-Manon Bergeron est la première travailleuse de la santé de l'Estrie à avoir reçu le vaccin. C’est mon cadeau de Noël , lance-t-elle, visiblement contente. Je l’ai fait à cause de mon travail et je suis aussi proche aidante, alors c’est important. C’est la lumière au bout du tunnel.

D’autres travailleuses de la santé rencontrées sur place étaient fébriles et confiantes face au vaccin. J’ai confiance que ça va nous aider à passer à travers de cette tempête , lance une employée du CHSLD de Magog rencontrée sur place.

Pour le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie, ce 23 décembre 2020 est une journée heureuse . Ça fait moins d’un an qu’on travaille [sur le vaccin]. Jamais on aurait rêvé que ça arriverait aussi vite. Et aujourd’hui même, le vaccin [de Moderna] a été accepté par Santé Canada , se réjouit-il.

La plupart des plages horaires pour la vaccination sont déjà réservées, souligne le Dr Poirier. Ce dernier se veut néanmoins prudent, car deux doses de vaccin sont nécessaires pour offrir une protection contre la COVID-19. On doit garder la moitié [des vaccins] pour une deuxième dose. C’est cette deuxième dose qui offre l’effet protecteur maximal , explique-t-il.

Il y a encore beaucoup de pression sur notre réseau de la santé. Tous les travailleurs qui [ont reçu une dose] vont y retourner, sans forcément être protégés. Il va continuer à avoir des éclosions. [...] Ce n’est pas demain matin que ça va être réglé , concède-t-il.

Rappelons que la vaccination n'est pas encore ouverte à la population générale. Pour le moment, les employés des CHSLD publics et privés, subventionnés et non subventionnés, du centre de confinement de Sherbrooke et du site non traditionnel de soins de Sherbrooke sont appelés à se faire vacciner.