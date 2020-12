Le suprémaciste Paul Fromm a reçu des chèques d'aide fédérale

Des groupes d’activistes demandent au gouvernement fédéral de reconsidérer quels employeurs peuvent demander la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) en raison de cette situation.

Le gouvernement fédéral a publié un registre consultable des entreprises qui ont eu accès à la SSUCSubvention salariale d'urgence du Canada .

Vice a d'abord rapporté que M. Fromm, qui affirme la domination de la race blanche et attaque fréquemment les musulmans - entre autres - sur les médias sociaux, avait reçu de l'argent pour son groupe nommé Association canadienne pour la liberté d'expression (CAFE).

CAFE est une association à but non lucratif qui est intervenue dans plusieurs affaires relatives aux droits de l'homme au Canada, notamment au nom de sites web encourageant l'homophobie et la négation de l'Holocauste.

CBC News a depuis appris que M. Fromm a également reçu de l'argent pour un autre de ses groupes - Citizens for Foreign Aid Reform, qui s'oppose à l'aide étrangère et au multiculturalisme.

M. Fromm a participé à plusieurs manifestations d'extrême droite. Il s'est exprimé à plusieurs reprises à la balado publiée sur le site web suprémaciste Stormfront. Ce site web se décrit comme étant une information, une opinion et une inspiration pro-Blancs .

De plus, il a fait l'objet d'une enquête de la police de Hamilton après avoir été accusé d'avoir diffusé le manifeste du tireur des mosquées de Christchurch sur le site web de CAFE.

Je suis un nationaliste blanc , a déclaré M. Fromm dans une récente entrevue. Je suis fier de notre héritage européen et je veux le garder.

Il a déclaré mercredi à CBC News que ses organisations remplissaient toutes les conditions pour recevoir des fonds de la SSUCSubvention salariale d'urgence du Canada .

Le critère, tel que je l'ai lu, n'était pas "quelle est votre opinion politique" mais bien "êtes-vous un employeur, avez-vous un numéro d'employeur, avez-vous été touché par le confinement lié à la COVID et si oui, vous êtes admissible jusqu'à un certain montant" , a déclaré M. Fromm.

Étant donné les règles, il n'y a pas grand chose que le gouvernement puisse faire , a-t-il ajouté.

Katherine Cuplinskas, secrétaire de presse du bureau de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, a déclaré que le gouvernement condamne catégoriquement la suprématie blanche, l'extrême droite et le racisme sous toutes ses formes .

Les fonds de subventions salariales ne peuvent être utilisés que pour la rémunération des employés. Si ces fonds ont été utilisés de manière abusive, les sanctions peuvent inclure le remboursement de la subvention salariale, une pénalité supplémentaire de 25 %, et potentiellement l'emprisonnement en cas de fraude , a écrit Mme Cuplinskas dans un courriel.

Mme Cuplinskas n’a pas voulu dire si le gouvernement avait l'intention d’enquêter.

Réviser le système

Bernie Farber, président du Canadian Anti-Hate Network (Réseau canadien anti-haine, traduction libre), s'est dit choqué d'apprendre que M. Fromm avait obtenu des fonds de la SSUCSubvention salariale d'urgence du Canada .

Je ne pense pas qu’on puisse vraiment blâmer le gouvernement d'avoir eu un pépin dans leur système. Je pense que nous pouvons blâmer le gouvernement si ce pépin dans le système n'est pas réglé immédiatement , a-t-il déclaré.

C'est un scandale - à un moment où les gens perdent littéralement leurs maisons et leurs moyens de subsistance et ont grandement besoin de cet argent - que celui-ci aille à des gens comme Paul Fromm.

M. Fromm n'a pas voulu révéler le nombre d'employés des deux organisations, mais il a reconnu que ce nombre était petit et modeste . Il n'a pas non plus révélé la somme d'argent qu'il a reçue, sauf pour dire qu’il s’agissait d’un petit montant.

Kojo Damptey, le directeur exécutif intérimaire du Hamilton Centre for Civic Inclusion (Centre pour l'inclusion civique de Hamilton, traduction libre), a déclaré qu'il espérait que le gouvernement enquête.