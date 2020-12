Livres et balados suggérés par des athlètes francophones de la Saskatchewan

Livres

The Slight Edge , de Jeff Olson

À l’image du Miracle Morning, ce livre nous donne une base solide que je peux appliquer dans toutes les sphères de ma vie, pas seulement dans ma carrière d’athlète professionnel. Ce livre parle de la mentalité tough qu’on doit développer, celle de vouloir quelque chose et d’aller le chercher soi-même. À ma retraite, j’aimerais travailler dans les marchés de la bourse, alors The Slight Edge me sera certainement bénéfique.

Brian Ofori (11) lors d'un match contre les Bobcats de l'Université de Brandon au Manitoba. (archives) Photo : Arthur Ward/Arthur Images

The Power of Now (Le pouvoir du moment présent), d’Eckhart Tolle

Suggestion d’Elie Bouka

Demi défensif des Roughriders de la Saskatchewan

Il est important d’avoir un plan à long terme pour se donner une perspective et une trajectoire, mais il est essentiel de se concentrer sur le moment présent, sur ce que nous pouvons accomplir aujourd’hui. Il ne faut pas seulement se focaliser sur un plan de cinq ans. Cette année, combien de plans de cinq ans ont été détruits à cause de la pandémie? Ce livre nous rappelle aussi que le futur n’existe pas, car il n’est pas encore arrivé. Je peux transposer beaucoup de notions de ce livre dans ma vie d’athlète, mais aussi dans ma vie personnelle.

Le 18 décembre 2019, Elie Bouka a signé une nouvelle entente de deux saisons le liant aux Roughriders de la Saskatchewan. (archives) Photo : Johany Jutras/LCF

La trilogie Le Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien

Suggestion d’Étienne Paquin-Foisy

Nageur des Cougars de l’Université de Regina

COVID-19 oblige, j’ai maintenant beaucoup de temps libre, alors j’ai choisi d’y aller avec une grosse série qui allait m’occuper un bon moment. J’ai déjà lu la trilogie deux fois en français. Maintenant, je la lis en anglais. Je voulais voir la différence entre les deux versions, voir si les livres avaient bien été traduits en français et je dois admettre que oui!

Étienne Paquin-Foisy a joint les rangs des Cougars de l'Université de Regina en 2017. (archives) Photo : Radio-Canada

Des souris et des hommes, de John Steinbeck

Suggestion de Robinson Opong

Basketteur qui a passé la dernière saison avec les Rattlers de la Saskatchewan

J'aime bien ce livre parce qu'il raconte une histoire touchante, remplie de suspense, entre deux amis d'enfance.

Robinson Opong lors d'un match de l'équipe ougandaise de basketball à l'AfroBasket 2017. (archives) Photo : Courtoisie / Robinson Opong

En complément : Suggestion de l’auteur de ces lignes

Dis-moi qui doit mourir, de Marc-André Chabot

Auteur de la biographie d’Étienne Boulay, ex-footballeur qui a eu son lot de problèmes personnels avant de retrouver le droit chemin, Marc-André Chabot frappe fort avec son premier roman Dis-moi qui doit mourir. Le style d’écriture est unique, franc et authentique tandis que l’intrigue est excellente et captivante jusqu’à la fin. À dévorer en une journée!

Balados

The Greatitude Podcast , de Lan Anh Phan

Suggestion de Brian Ofori

Basketteur professionnel qui fait carrière en Europe

Ancienne vedette des Cougars de l’Université de Regina

Le titre dit tout : c’est un mélange des mots ‘‘great’’ et ‘‘attitude’’. Lan Anh Phan est une psychologue et une athlète alors elle est excellente pour vulgariser les sujets qu’elle aborde. Ce sont de courts épisodes de moins de 10 minutes qui s’écoutent très bien une fois par semaine. Elle nous enseigne à tirer profit de chaque situation, même les mauvaises. Elle suggère d’utiliser des mots d’encouragement plutôt qu’un lexique qui pourrait nous décourager.

Brian Ofori durant un match avec les Cougars de Regina. (archives) Photo : arthur ward / Arthur Images

The Dave Ramsey Show

Suggestion d’Elie Bouka

Demi défensif des Roughriders de la Saskatchewan

Avant la pandémie, je n’écoutais pas vraiment de balados, mais celui-là, je l’ai tellement adoré que je l’ai écouté quotidiennement au printemps. L’animateur nous conseille comment devenir financièrement indépendant. Il invite des gens qui ont réussi à parler de leur parcours, de leurs bons coups et de leurs erreurs. Être financièrement indépendant, c’est accessible à tous, cela dépend seulement de ta volonté à faire les sacrifices nécessaires. Le balado donne également des conseils pour bien gérer son portefeuille, que vous soyez un célibataire ou une personne mariée.

Avant de s'établir dans la LCF, Elie Bouka a séjourné dans la NFL, notamment avec les Cardinals de l'Arizona (archives). Photo : Cardinals de l'Arizona

Suggestion par Vincent Dethier

Espoir des Roughriders de la Saskatchewan

J’aime beaucoup ce balado puisqu’il est très drôle. Cela permet de décrocher avec des sujets légers, tout en apprenant plus sur les artistes invités et en découvrant de nouveaux humoristes francophones grâce à de bonnes anecdotes.

NDLRNote de la rédaction : Ce choix est approuvé par l’auteur de ces lignes, fidèle auditeur du balado de l’humoriste Mike Ward, considéré par plusieurs comme le parrain du balado au Québec.

Vincent Dethier a été repêché par les Roughriders en 2020. (archives) Photo : McGill Athletics & Recreation