Célébrer Noël différemment

La famille de Tara O’Brien est éparpillée aux quatre coins du pays : ses parents et l’un de ses frères se trouvent à Terre-Neuve, son deuxième frère est en Saskatchewan et elle demeure à Ottawa.

Leurs cadeaux ont déjà été envoyés par la poste. Nous allons faire un appel Zoom et on va faire notre échange de cadeaux pendant l’appel, partage Mme O’Brien.

Peut-être que quelqu’un va sortir sa guitare et on va chanter des chansons de Noël. Tara O’Brien, résidente d’Ottawa

Sa famille prévoit également manger ensemble, boire quelques verres et jouer un peu de musique. Selon Mme O’Brien, la soirée risque de durer quelques heures afin de prendre le temps de se souhaiter un joyeux Noël.

Alex McLean, quant à lui, adapte aussi ses traditions familiales. Avec sa conjointe Liz, il a planifié des séances de chants par Zoom pour sa famille, puisqu’ils ne pourront chanter ensemble en personne cette année.

Alex McLean a invité sa famille à faire des séances de chant via Zoom pour le temps des Fêtes. Photo : Alex McLean

Je vais jouer du piano et on chantera tous ensemble des chansons de Noël, explique le résident de Amherstview. La musique a toujours eu une place importante pour lui et sa famille pendant le temps des Fêtes, témoigne-t-il.

Ce qu’on peut faire, c’est être ensemble grâce au chant et à la musique. Alex McLean, résident de Amherstview

La musique a le pouvoir de te transporter dans un autre monde. Juste pour un moment, quand on joue ou on chante, on oublie les restrictions et tout ce qu’on ne peut pas faire. On pense à ce qu’on peut faire - et ça, c’est chanter ensemble, lance-t-il.

Outre le chant, la propriétaire de la compagnie Event2Event Alanna Gross suggère quant à elle de lire votre histoire de Noël préférée lors des réunions par vidéo. Avec la famille, il faut essayer d’avoir plus d’intimité pour oublier qu’on est à la caméra, dit-elle.

Une solution pour faciliter les rassemblements virtuels

La nouvelle compagnie Family From Afar vise justement à créer une certaine intimité pour les familles qui veulent vivre une expérience commune, mais à distance, pendant le temps des Fêtes.

Pour nous c’est vraiment d’avoir un service qui fournit toutes les choses nécessaires pour un souper virtuel. C’est ça qui nous a inspirés. Colin Standish, cofondateur de Family From Afar

Le logo de la nouvelle compagnie Family From Afar. Photo : Family From Afar

Family From Afar fait affaire avec des traiteurs et restaurateurs locaux dans la région de Toronto et Hamilton pour créer des repas spécifiques, selon les demandes, et les livrer en même temps. Ensuite, les gens peuvent se rassembler grâce à leur portail virtuel.

C’est un nouveau service qui fournit toutes les choses nécessaires pour les rassemblements virtuels de Noël, explique M. Standish.

On essaye d’avoir un impact non seulement auprès des familles qui veulent se rassembler, mais aussi auprès des traiteurs et restaurateurs locaux. On fait également des dons à des banques alimentaires. Colin Standish

Le modèle de Family From Afar pourra être appliqué au-delà de Noël, selon les cofondateurs de l'entreprise.

L’idée de pouvoir cliquer un bouton, d’avoir le même repas envoyé à plusieurs personnes, avec un lien pour se réunir, tout de façon simple et facile, ça peut s’appliquer à toutes les fêtes, congés, toutes raisons que des familles ou des amis veuillent se rassembler, explique l'associé Neil Martin.

Family From Afar est en activité depuis seulement quelques dernières semaines et a déjà plus de 60 commandes pour Noël dans la région de Toronto et Hamilton. La compagnie souhaite éventuellement étendre ce service à travers le pays.