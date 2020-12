Épicerie des Fêtes : les produits de luxe populaires

Les magasins d'alimentation ont dû se préparer à un magasinage des Fêtes particulier cette année. L’achalandage est différent et les produits populaires aussi.

Dans bien des épiceries, le 23 décembre est traditionnellement une des journées les plus occupées de l'année. Mais cette année les consommateurs ont dû modifier leurs habitudes en raison des restrictions sanitaires.

Jean-Nicolas Tremblay, directeur général du groupe IGA des Sources qui possède cinq épiceries dans la région de Québec, explique que les volumes de vente sont similaires aux années passées. Toutefois, l’achalandage est plus réparti dans le temps.

On voit vraiment que c'est bien étendu, je pense que les gens ont été bien conscients des enjeux en magasin, de la distanciation, des limitations de personnes à l'avant des commerces .

Les gens seront plus nombreux à manger de la fondue cette année observe Jean-Nicolas Tremblay. Photo : Radio-Canada

Certains produits particulièrement populaires

Puisque les rassemblements ne sont pas permis, les gens semblent avoir quelque peu modifié leur menu des fêtes pour se gâter. Les produits luxueux ont particulièrement la cote. Le homard et le canard par exemple sont très populaires rapporte Jean-Nicolas Tremblay.

Les gens se gâtent beaucoup. Ils ont besoin de ça et je pense que c’est tout à fait normal en ces temps particuliers , observe-t-il.

Les fondues sont souvent synonymes de repas plus intimes. Parfois, quand on reçoit 10-15-20 personnes à la maison, préparer une fondue ce n'est pas toujours facile , explique M. Tremblay. Cette option est donc particulièrement privilégiée cette année. IGA des Sources constate une augmentation des ventes de viande à fondue fraîche.

Bec sucré

Les ventes de bûches de Noël, surtout les plus petits formats, ont aussi augmenté. La semaine passée, on avait déjà 50 % de croissance de vente sur les autres années , affirme le directeur général du groupe IGA des Sources.

Les bûches de Noël en petit format sont aussi prisées. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Partager autrement

Certains n'ont pas tout à fait réduit leur volume d'achat, même s'ils ne pourront pas recevoir de visite cette année. Ils ont plutôt trouvé d'autres façons de partager avec leurs proches.

C’est le cas de Marie-Ève Robichaud, rencontrée à sa sortie de l’épicerie le 23 décembre. Sa famille et elle ont décidé d’acheter les mêmes quantités que d’habitude.