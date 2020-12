En prévision de nuits froides, un refuge pour sans-abri ouvre plus tôt à Winnipeg

Depuis sa création, c’est la première fois que le centre ouvre en décembre et offre un repas à chaque invité.

Il fait très froid et c’est bien de savoir que les personnes dans le besoin auront un endroit chaud où dormir. Souvent, on ouvre en janvier , indique la directrice générale de 1JustCity, Tessa Blaikie Whitecloud.

Le refuge accueillera environ 30 personnes chaque nuit. Le centre sera opérationnel tous les jours de la semaine de 20 h à 8 h. En raison de la pandémie, les responsables étendent les heures d’ouverture afin de s’assurer que les protocoles sont respectés.

Des rénovations sont également en cours pour avoir plus de salles de bain et une salle de lavage , dit Mme Whitecloud.

Pour la première fois, l'organisme servira des repas aux personnes qui passent la nuit dans son refuge. Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

La directrice générale note que les années antérieures, les personnes sans-abri passaient leur temps à la bibliothèque, dans les centres communautaires ou dans les centres commerciaux. Actuellement, plusieurs de ces lieux sont fermés pour limiter les risques de propagation de la COVID-19.

On voulait être capable d’avoir plus à offrir aux gens dans le besoin. On aura plus de sécurité et notre équipe va donner plus d’information sur la pandémie , dit-elle.

La Ville de Winnipeg compte environ 1500 personnes itinérantes et des températures frôlant moins 40 °C sont prévues au cours des prochaines nuits.

Avec des informations de Camille Kasisi-Monet