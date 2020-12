Écoles secondaires complètement en français au CSF : l’insatisfaction gronde

De nombreux parents et élèves du réseau scolaire francophone de la Colombie-Britannique sont insatisfaits de la manière dont le Conseil scolaire francophone (CSF) gère la transition prévue des écoles secondaires dites « hétérogènes » vers des écoles « homogènes » , alors que plus de la moitié des consultations prévues auprès des communautés touchées ont été reportées à une date indéterminée.

On n’a pas l’impression qu’on nous a écoutés , affirme la présidente de l’Association des parents d'élèves (APE) de l’École Côte-du-Soleil, à Powell River, Annie Racine. On a tous eu l'impression que c’était une présentation plus qu’une consultation.

Cette mère d’une élève de 4e année fait référence à une rencontre virtuelle qui a eu lieu le 26 novembre entre la direction du CSF et des parents de la communauté francophone de Powell River.

Selon Annie Racine, cette rencontre n’a pas donné lieu à de réels échanges, notamment parce que les parents ne pouvaient se prononcer que par écrit, et parce que plusieurs de leurs questions n’ont pas obtenu de réponse de la part des organisateurs, dont faisait partie le directeur général du CSF, Michel St-Amant, et des employés de la firme de consultants Raymond Chabot Grant Thornton.

[Ils] ne nous ont pas vraiment décrit leur vision , ajoute-t-elle.

Justine Henriques, une élève de 12e année et présidente du conseil étudiant francophone de l’école secondaire de Nanaimo déplore aussi le déroulement d’une rencontre virtuelle qui a eu lieu le 24 novembre avec les élèves. Ils ne répondaient pas vraiment à nos inquiétudes et préoccupations.

Seulement trois communautés consultées

Seules trois communautés, celles de Powell River, de Prince George et de Nanaimo, ont été sondées jusqu’à maintenant.

Les consultations avec cinq autres communautés – Penticton, Nelson, Campbell River, Sechelt et Revelstoke – ont été reportées, le 1er décembre, à une date encore indéterminée. Elles devraient reprendre pas trop tard après les Fêtes , dit le directeur général du CSF en entrevue.

Michel St-Amant explique que le conseil scolaire a pris cette décision après avoir constaté que les premières rencontres ne s’étaient pas bien déroulées.

On a décidé de les suspendre pour être capables de mieux réorienter le projet, pour être en mesure de mieux comprendre et de mieux permettre aux différentes communautés de s’exprimer.

Ça a été des consultations qui ont peut-être laissé certaines personnes avec un goût amer, mais on l’a entendu , a admis le directeur général lors d’une rencontre publique du conseil d’administration du CSF, le 19 décembre.

Qu’est-ce qu’une école secondaire homogène? Des 14 écoles secondaires que compte le réseau du CSF en Colombie-Britannique, seules 6 sont homogènes , c’est-à-dire qu’elles offrent l’entièreté de leur cursus scolaire en français. Les 8 autres, dites hétérogènes , sont jumelées à des écoles secondaires anglophones et offrent aux élèves francophones deux à quatre cours par an dans la langue de Molière, le reste de leurs cours devant se dérouler en anglais.

Résolution du conseil d’administration en juin

À la suite du gain historique du CSF et des parents francophones en Cour suprême du Canada, les conseillers élus du conseil scolaire ont adopté, le 30 juin, une résolution exigeant la métamorphose graduelle, à terminer d’ici cinq ans, des huit programmes scolaires hétérogènes en programmes homogènes.

Cette décision découle du droit pour les membres de la minorité de langue française à une expérience éducative équivalente à celle de la majorité anglophone, un droit affirmé dans le jugement de la plus haute cour canadienne, qui implique notamment que la province facilite la construction d’écoles complètement francophones.

Selon sa formulation actuelle, la résolution exige que, dès la prochaine année scolaire (2021-2022), aucun élève ne commence son secondaire dans une école hétérogène.

Tirant profit de la victoire du CSF et des parents francophones devant la Cour suprême en juin, le conseil d'administration a voté pour mettre fin aux programmes secondaires hétérogènes. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Trop rapide?

C’est trop rapide , déplore la présidente de l’APE de l’École du Pacifique, à Sechelt, Ione Smith.

On ne comprend pas pourquoi il y a une échéance en 2021, dit-elle. Cette échéance est très stressante pour nos familles.

Des parents comme Mme Smith craignent que la fin des programmes hétérogènes, au cœur d’écoles anglophones de taille plus importante où les choix d’activités parascolaires et les choix de cours sont plus variés que dans une école francophone de taille réduite, déplaisent à leurs enfants, voire qu’elle ne mène à un exode des élèves vers le système 100 % anglophone ou l’immersion française.

Le recrutement d’enseignants francophones, déjà difficile, préoccupe aussi beaucoup les communautés où se trouvent les écoles hétérogènes.

Annie Racine se félicite du jugement de la Cour suprême du Canada et du désir d’action des conseillers scolaires. Je suis contente qu’ils veuillent investir dans notre communauté, mais il faut que ce soit bien fait , ajoute-t-elle cependant.

On veut vraiment se faire entendre, qu’on nous fasse sentir qu’on fait partie de la solution. Annie Racine

Les écoles hétérogènes, un compromis temporaire

L’ancien conseiller scolaire Marc-André Ouellet, qui a siégé au conseil d’administration du CSF pendant 23 ans, explique que les écoles hétérogènes devaient être temporaires lorsqu’elles ont été créées.

C’est un manque de ressources et de personnel qui a mené à leur mise sur pied, dit-il. Avec le recul, on se rend compte que les écoles sont plus dépendantes des anglophones que des francophones.

Cela augmente notamment les difficultés de logistique et d’appartenance, affirme Marc-André Ouellette.

Ce que la Cour suprême nous dit, c’est que ça ne devrait pas exister en théorie, à cause du droit à une éducation équivalente pour les francophones, ajoute-t-il. Mais on sait que ces gens sont attachés à leur système, et tout changement crée une réaction.

Selon lui, il faut profiter de l’élan donné par la victoire juridique du mois de juin pour améliorer le système francophone et le fait de créer plus d’écoles secondaires homogènes en fait partie.

L’erreur du CSF a été de prendre une décision sans l’expliquer, affirme-t-il toutefois. Ils n’ont pas fait la "vente" de l’idée avant.