La DPJ de l'Estrie à nouveau sévèrement blâmée

C’est ce que révèle un jugement rendu en novembre, par la juge Pascale Bernardino.

En raison d'une mauvaise vérification d'antécédents judiciaires, la DPJDirection de la protection de la jeunesse de l'Estrie a placé en décembre 2019 deux enfants dans une famille d'accueil où le père avait déjà été condamné pour des violences graves et de la négligence envers ses propres enfants.

La mère d'accueil n'avait pas donné la bonne date de naissance pour son conjoint, et avait indiqué à la DPJ que ni elle ni lui n'avaient d'antécédents judiciaires. Deux semaines plus tard, lors d’une rencontre d’évaluation à titre de famille d’accueil de proximité, elle réitérera cette même affirmation.

Le 6 janvier 2020, deux jours plus tard, c'est de façon fortuite que la déléguée de la DPJDirection de la protection de la jeunesse a reçu l'information concernant la condamnation du père d'accueil. Après de nouvelles recherches, son dossier criminel a été retrouvé.

Dans son jugement rendu en novembre, la juge Bernardino ne peut s'expliquer pourquoi les vérifications ne sont pas faites immédiatement avant de proposer un milieu aux enfants. De plus, une vérification en bonne et due forme requiert toujours plusieurs demandes d'informations.

Par sa négligence, la Directrice a mis en danger ces deux jeunes enfants dont l’une d’elles faisait déjà l’objet d’une déclaration de compromission pour abus physique. la juge Pascale Bernardino

Nouvelle façon de faire

Dans son jugement, la juge indique également que la DPJDirection de la protection de la jeunesse a, depuis le mois d'avril, modifié sa façon de faire. Dorénavant, les antécédents judiciaires sont vérifiés avant de confier un enfant dans un milieu de vie.

Une nouvelle procédure que confirme Johanne Fleurant, directrice de la protection de la jeunesse en Estrie, dans une déclaration écrite, nos demandes d’entrevues ayant été refusées.

Depuis avril 2020, une liste de critères à respecter a également été élaborée en prévision de déplacer un enfant dans un milieu substitut, notamment celle de la double-vérification de la personne chez qui cet enfant est placé , indique-t-on.

De plus, une preuve d'identité pour toute personne âgée de 14 ans et résidant dans le milieu est demandée.

Dans la réponse écrite, Mme Fleurant assure que les enfants concernés par cette situation vont bien et qu'ils n'ont subi aucun abus durant leur courte présence dans ce milieu .

Nous travaillons activement à réduire nos listes d’attente, situation intimement liée à la hausse des signalements au cours des dernières années , indique-t-elle.

C’est inacceptable

Pour le juge retraité spécialisé en droit de la famille Jacques R. Roy, la situation dans laquelle se sont retrouvés ces deux enfants est inacceptable et difficile à comprendre .

Il pense que des policiers pourraient recevoir une formation pour savoir traiter ce genre de cas.