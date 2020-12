Un Noël à l’hôpital à Montréal pour une famille de Tracadie

Le petit John Vienneau de Tracadie, « Bébé John », a presque 2 ans. Il combat la leucémie depuis le mois de juin. Après six traitements de chimiothérapie et une greffe de moelle osseuse, ses parents et lui passeront Noël à Montréal, entre les murs de l’hôpital Sainte-Justine.