Cri du coeur pour la survie du Labyrinthe des insectes à Amos

Par le biais des réseaux sociaux, l’homme d’affaires a lancé un véritable appel à l’aide et une campagne de sociofinancement auprès du grand public, avec un objectif de 30 000 $.

De nouveau contraint à cesser ses activités en raison des exigences de la santé publique, le Labyrinthe des insectes peine à subvenir aux besoins engendrés par le soin de ses nombreux animaux exotiques et l’entretien de ses bâtiments.

Les visites dans les écoles et les événements représentaient plus de 50 % de nos revenus et c’est disparu depuis neuf mois, explique Tommy Saint-Laurent. Ça fait huit ans qu’on existe et le financement de nos activités a toujours été difficile. On commençait à sortir la tête en dehors de l’eau quand la pandémie a frappé. On a traversé les neuf derniers mois en trouvant des solutions pour être sécuritaires et solidaires, mais les dernières mesures ont été un coup de massue.

Tommy St-Laurent, fondateur du Labyrinthe des insectes (archives) Photo : Radio-Canada / Joël Côté

L’homme d’affaires se dit peu enclin à faire appel aux différents programmes de prêts qui pourraient s’offrir à son entreprise, une avenue qui amènerait, dit-il, du stress financier à long terme.

Il se dit prêt à cogner aux portes des organismes économiques dans les prochaines semaines pour évaluer toutes ses options, mais il voulait d’abord choisir l’avenue du Gofundme parce qu’il voit la population comme son principal allié depuis le début de son aventure.

J’ai pilé sur mon orgueil pour partager mon histoire, lance-t-il. En plus, je déteste quêter. Il faut jouer le tout pour le tout pour la survie des animaux. Quand j’ai investi du temps sur la recherche du financement au début du projet, ça n’a jamais rien donné. Si on nous offre des subventions, tant mieux, mais je voyais d’abord le Gofundme comme notre meilleure roue, celle des gens qui nous encouragent depuis le début.

Impact à long terme

Tommy Saint-Laurent s’accroche évidemment à l’espoir que la vie revienne à la normale au cours des prochains mois, mais il craint qu’une entreprise comme la sienne en subisse les contrecoups pendant encore longtemps.

On veut passer à travers la tempête, mais on ne sait pas ce qu’il y a en avant de nous autres et c’est très dur pour le moral. Tommy Saint-Laurent, fondateur du Labyrinthe des insectes

Je trouve triste d’entendre le premier ministre dire qu’il n’est pas inquiet pour le tourisme, précise-t-il. L’expérientiel comme on le fait, c’est un gros vendeur, mais j’ai peur de la cicatrice qu’on va laisser avec toutes les recommandations contre les regroupements et les contacts humains.