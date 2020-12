Faire pousser le vaccin parmi les papayes

La recherche et le développement de vaccins ont beaucoup retenu l’attention, cette année. Pour le professeur du département de microbiologie-infectiologie et d'immunologie de l’Université Laval, Denis Leclerc, la réorientation de sa recherche de vaccin à base d’un virus de plante modifié s’est faite plutôt naturellement.

D’autant plus que la versatilité est justement l’un des avantages de la plateforme vaccinale qu’il développe. C’est un projet que je développe depuis plus de 15 ans en laboratoire. Avant la pandémie, je travaillais surtout sur un vaccin contre le virus de la grippe, sauf que là tous mes efforts sont mis sur la COVID-19 , souligne le professeur.

D'ailleurs, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a une serre sur le toit du CHUL, c’est à cause de ce chercheur du Centre de recherche du CHU de Québec. Il y fait pousser ses papayers qu’il inocule de virus modifiés de la mosaïque de la papaye, l’élément de base de ses travaux.

À l’origine, son objectif est de développer un vaccin universel contre la grippe qui ne nécessite pas une nouvelle injection chaque année. Toutefois, il compte appliquer les principes de ses travaux des dernières années au nouveau coronavirus.

Dans ses recherches, le professeur a remarqué que la particule virale du virus de la mosaïque de la papaye, bien inoffensive pour les humains, était drôlement efficace pour créer une réponse immunitaire puissante, ce qu’on appelle l’ activité adjuvante dans le jargon scientifique et une caractéristique fort pratique lorsqu’on cherche à bâtir une immunité.

Le but, c’est de vacciner avec un maximum de sécurité, alors on a comme un leurre qui déclenche une réaction, mais il n’y a rien qui se réplique, il n’infecte pas l’humain. C’est comme si ça fait quelques étincelles, mais il n’y a pas de feu qui prend.

Il peut aussi modifier les particules virales en y attachant des protéines spécifiques au virus contre lequel il souhaite créer l’immunité. Ces protéines jouent le rôle d’antigène et le système immunitaire cherchera à s’armer d’anticorps pour leur faire face.

Ainsi, la prochaine fois que le corps sera confronté au virus d’où proviennent les antigènes, il sera prêt à lui faire face.

Parce qu’il ressemble à quelque chose de dangereux, sans l’être, il permet de déclencher le système immunitaire dans toute sa force et en plus de déclencher une mémoire immunologique. C’est vraiment l’idée du leurre , répète Denis Leclerc.

Même si les premiers vaccins contre la COVID-19 commencent tranquillement à faire leur arrivée sur le marché, son projet pourrait tout de même être utile.

Ce qu’on va avoir trouvé va peut-être contribuer à ce que les vaccins soient plus puissants et ils pourraient aussi protéger contre tous les petits frères et sœurs de la COVID-19, en ayant des antigènes qui sont capables de déclencher une protection à spectre élargi contre cette sous-famille des coronavirus.

Denis Leclerc, professeur du département de microbiologie-infectiologie et d'immunologie de l’Université Laval