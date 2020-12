Les repas de Noël pour emporter ont la cote

C’est le dernier droit avant les soupers du Réveillon et plusieurs restaurateurs et traiteurs de la région s’activent pour « arriver à Noël en même temps que tout le monde ».

Parce que cette année, les boîtes repas ont la cote dans la région de la capitale fédérale.

Dans le Vieux-Hull, la cuisine du restaurant le Cellier, propriété du Groupe Portobella, a des airs de fourmilière. Depuis le mois de décembre, les cuistots ont préparé pas moins de 2000 boîtes-repas.

La directrice du Cellier, Katherine Coulombe, estime que l'entreprise a préparé pas moins de 2000 repas à emporter depuis décembre pour le temps des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

On est achalandé, mais d’une autre façon si on peut dire. On s’est permis de se réinventer et revoir l’expérience qu’on pouvait offrir à notre clientèle [...] On offre le genre de choses que le consommateur ne se ferait pas nécessairement à la maison , note Katherine Coulombe, directrice du Cellier.

Plusieurs consommateurs ont déjà commandé leur repas individuel qu’ils vont partager avec leur proche devant leur écran pour le traditionnel souper de Noël ou du Réveillon, selon la gérante du Cellier.

À quelques coins de rue, des boîtes et encore des boîtes sont alignées sur la table de travail de la cuisine du restaurant Les Vilains Garçons. Les restaurateurs estiment avoir préparé entre 650 et 800 boîtes-repas pour les Fêtes. Une bouffée d’air en cette année difficile.

Les employés du restaurant Les Vilains Garçons, à Gatineau, s'activent pour terminer les plats commandés pour les repas de Noël. Photo : Radio-Canada

On est content , lance Cyril Lauer, co-propriétaire du restaurant qui voit des avantages à cette nouvelle façon de faire. Cette année, tout est payé en ligne, tout est payé à l’avance , dit-il.

Cyril Lauer est co-propriétaire du restaurant Les Vilains Garçons à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Dans l’est ontarien, dans la municipalité rurale d’Alfred-Plantagenet, les affaires vont bien à la Binerie Plantagenet et c’est le moins qu’on puisse dire.

On a tout vendu la semaine passée. On a vendu 4000 boîtes-cadeaux. Alain Lapensée, le président de la Binerie de Plantagenet

On s’est revirés de bord assez vite au mois d'août parce que déjà à ce moment on avait un doute qu’il n’y aurait pas de party de Noël, donc on a sorti une belle boîte-cadeau pour nos entreprises et ça a pris beaucoup d’ampleur [...] Quand on a mis ça sur Facebook, ça été incroyable le dénouement au niveau des ventes , raconte Alain Lapensée, le président de la Binerie de Plantagenet, une entreprise familiale depuis 60 ans.

À l'approche des Fêtes, les employés de la Binerie de Plantagenet, dans l'est ontarien, ne chôment pas. Photo : Radio-Canada

Si bien que l’entreprise a affecté ses quelque 35 employés de son équipe de responsables des banquets à la cuisine de la Binerie Plantagenet. À quelques jours de Noël, l’arrière-boutique de l’établissement avait les allures d’une ruche en effervescence.

Ça représente quand même beaucoup de travail. Pour nos ragoûts de boulettes, ça représente 80 000 boulettes qui ont été roulées ici à la Binerie ici à Plantagenet. [...] On va vendre au-delà de 35 000 tourtières , dit M. Lapensée.

Suffisant pour rattraper les pertes ?

L’engouement pour le prêt à emporter suffira-t-il à combler les pertes occasionnées cette année par la pandémie de COVID-19 ? Pour Katherine Coulombe, directrice du Cellier, la crise a été trop sévère.

Katherine Coulombe est directrice du restaurent Cellier à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Ça ne permet pas de pallier présentement les mois qui ont été difficiles ou lorsqu’on a été fermés , dit-elle.

Mais la demande marquée pour les boîtes repas a permis au Cellier et au Groupe Portobella de donner du travail à plusieurs employés à l’approche des Fêtes.

On a ramené des gens qu’on avait mis à pied, sur le chômage et on les a rappelés pour voir s’ils étaient capables de revenir travailler avec nous et nous donner un coup de main pour le temps des Fêtes et voir ensuite, le 1er janvier ce qui va se passer , partage Mme Coulombe.

Du côté Des Viliains Garçons, l’année a été difficile, comme pour la plupart des restaurateurs, dit le co-propriétaire Cyril Lauer, mais le restaurant a tout de même su garder la tête hors de l’eau.

On s' en sort bien, on va être là en 2021 , a lancé M. Lauer.

Pour la Binerie de Plantagenet, l’expérience des paquets prêts à emporter a été fructueuse, comme tout comme son virage vers le commerce en ligne amorcé cette année.

Alain Lapensée est le président de la Binerie de Plantagenet, dans l'est ontarien. Photo : Radio-Canada

En ce moment, on sent qu’il y a un engouement pour notre boîte cadeau. Même qu’on va la sortir pour Pâques, parce qu’on sent qu’on va être un petit peu dans la même situation. Dans notre stratégie de marketing pour l’an prochain, je pense qu’on va suivre le même plan , prévoit Alain Lapensée, le président de la Binerie.

Avec les informations de Thomas Laberge