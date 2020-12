La Coupe Dodge 2021 reportée à 2022

Hockey Québec affirme par voie de communiqué que, compte tenu de l’état actuel de la pandémie, de l’augmentation des cas et des déplacements interrégionaux qui sont non recommandés, la Fédération préfère annoncer le report de la Coupe Dodge prévue en avril prochain à l’année suivante, en 2022.

La Coupe Dodge devient l'un des premiers événements majeurs au Québec à être reporté pour une deuxième année de suite, en raison de la pandémie.

En mars dernier, Hockey Québec confirmait que les championnats provinciaux, prévus dans cinq régions : l’Estrie pour le féminin, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie, et le Saguenay–Lac-Saint-Jean pour le masculin, allaient être repoussés une première fois.

Des problèmes de logistiques pourraient survenir à Rimouski d’ici 2022, selon le président de Hockey Bas-Saint-Laurent, Guylain Raymond, ce qui compliquerait la tâche aux organisateurs qui doivent recevoir 51 équipes de division peewee 3A.

Il va falloir regarder quelles seront les pertes au niveau de l’hébergement après la pandémie parce qu’on a entendu dire qu’il y avait des pertes importantes à Rimouski. Guylain Raymond, président de Hockey Bas-Saint-Laurent

Le président de Hockey Bas-Saint-Laurent indique qu’il évalue la possibilité de tenir certaines catégories du championnat à Rivière-du-Loup : Rivière-du-Loup a seulement 27 équipes, mais ce qu’on me dit que c’est que Rivière-du-Loup a plus d’hébergement que Rimouski , rapporte-t-il. Il va falloir tout réévaluer.

Différentes villes hôtes

Parmi les villes retenues pour accueillir la Coupe Stanley du hockey mineur, on retrouve Gaspé avec l’atome 2B, Carleton pour le bantam 2B, Sept-Îles peewee 2B, Baie-Comeau pour le midget 2B, Amqui avec le peewee 2A, Matane le midget 2A, Rimouski la division peewee 3A et Rivière-du-Loup avec le bantam relève de niveau 3A.

Hockey Québec travaille présentement avec ses régions afin de trouver des solutions qui permettraient de prolonger la saison plus tard au printemps.

Guylain Raymond est d’avis qu’il sera possible de prolonger la saison jusqu’à la fin avril, à condition que les municipalités gardent leurs installations accessibles.

On espère qu’après Noël, on [la région du Bas-Saint-Laurent] ne sera plus dans le rouge! , s’exclame vivement M. Raymond.

Guylain Raymond s’estime chanceux puisque plus de 550 matchs de hockey ont été joués depuis le début de la saison dans la région, selon lui. Il rappelle que 10 régions du Québec n’ont pas joué une seule partie de hockey depuis le 5 octobre.

De là la raison pour [laquelle] ils ont pris la décision qu’il n’y aurait pas de coupe Dodge , mentionne-t-il.

Un événement régional envisagé en avril

Tout juste avant de passer en zone d’alerte rouge, les jeunes hockeyeurs du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord avaient le loisir de disputer des parties dans le cadre de la phase 4 de déconfinement de Hockey Québec avec des groupes restreints à 11 joueurs contre 11.

Le président de Hockey Bas-Saint-Laurent espère que son organisation sera en mesure de créer un événement régional en avril prochain, tout en respectant les mesures sanitaires.

Il n’y a eu aucun tournoi à cause de la pandémie. Un événement en phase 5, avec des équipes réduites, ce serait une possibilité qu’on envisage , indique Guylain Raymond.

Avec les informations de René Levesque