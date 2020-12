Les femmes machinistes de BC Ferries réclament des vestiaires

Sur les 500 machinistes de BC Ferries, 16 sont des femmes. Celles-ci ont décidé de poursuivre leur employeur collectivement pour discrimination basée sur le genre.

Leur avocate Adrienne Smith indique par exemple qu'elles sont obligées de se cacher derrière un panneau électrique ou une armoire pour se changer.

L'absence de vestiaires les ramène à leur condition de femmes. On leur fait sentir qu'elles sont différentes, qu'elles ne sont pas les bienvenues. C'est humiliant et malsain. Adrienne Smith, avocate des plaignantes

Les machinistes hommes et femmes sont obligés de partager les mêmes vestiaires, indique par ailleurs le Syndicat des marins et employés de BC Ferries.

Les femmes doivent traverser le vestiaire des hommes pour se rendre aux toilettes. Photo : Adrienne Smith

Il y a des femmes machinistes depuis 30 ans et pourtant elles n'ont toujours pas d'endroit privé et protégé où se changer. Laurence Spencer, représentant des machinistes au Syndicat des marins et employés de BC Ferries

Selon la plainte, les femmes doivent traverser le vestiaire des hommes pour se rendre aux toilettes où certains hommes ont été vus uriner en laissant la porte ouverte. Les femmes n'auraient pas non plus un accès suffisant à des poubelles pour jeter leurs tampons et serviettes usagés.

La situation contribue à un climat de harcèlement et d'intimidation, selon les plaignantes.

L'une d'elles était en sous-vêtements quand ses collègues hommes sont entrés dans le vestiaire , raconte l'avocate. Dans un autre exemple, un chef a dit aux hommes de bien se comporter parce qu'ils avaient une invitée dans la salle des machines, mais elle n'est pas une invitée : cela fait six ans qu'elle fait ce métier.

Une affaire privée, selon BC Ferries

Les 16 femmes indiquent dans leur plainte que BC Ferries a envisagé d'installer des vestiaires pour les femmes machinistes dans cinq traversiers, mais ces espaces ont finalement été dédiés à du rangement à l'usage des chefs.

Les femmes doivent souvent partager les vestiaires avec les hommes à proximité de la salle des machines. Photo : Adrienne Smith

La porte-parole de BC Ferries, Deborah Marshall, a déclaré que l'entreprise était au courant du problème et comptait le régler en interne.

C'est une affaire de ressources humaines et de vie privée , a-t-elle écrit dans un communiqué, assurant toutefois que l'entreprise coopérerait entièrement à l'enquête du tribunal.

Le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique n'a pas encore décidé s'il entendrait la plainte.

Avec les informations d'Eva Uguen-Csenge et de CHEK News