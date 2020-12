L'Argentine autorise le vaccin russe Spoutnik V

L'Argentine a autorisé mercredi le Spoutnik V, et devient ainsi le premier pays d'Amérique latine à donner son feu vert au vaccin russe contre la COVID-19.

Le vaccin Gam-CovidVac, appelé Spoutnik V, développé par le Centre national russe d'épidémiologie et de microbiologie Gamaleya […] est autorisé en urgence conformément aux recommandations de l'Administration nationale des médicaments, des aliments et des technologies médicales , a annoncé dans un communiqué le ministre de la Santé, Ginés Gonzalez Garcia.

Cette autorisation intervient dans la foulée de l'approbation donnée au vaccin Pfizer-BioNTech, pour lequel le gouvernement négocie un accord d'approvisionnement avec le géant pharmaceutique américain.

L'Argentine est le premier pays d'Amérique latine à autoriser le vaccin russe sur la base des résultats des tests de phase 3, selon un communiqué du Fonds d'investissement direct russe qui a participé au financement des recherches pour la mise au point du vaccin.

L'homologation du vaccin Spoutnik V en Argentine sans essais cliniques supplémentaires dans le pays constitue une reconnaissance importante des normes et de la réglementation russe et de la qualité de ses essais cliniques , s'est félicité Kirill Dmitriev, le directeur du Fonds. Nous sommes prêts à travailler avec d'autres pays d'Amérique latine , a-t-il ajouté.

Mardi, un avion de la compagnie Aerolineas Argentinas s'est envolé pour Moscou pour le transport de 300 000 doses. À terme, l'accord prévoit la livraison de 25 millions de doses.

Parallèlement, les négociations se poursuivent pour la fourniture du vaccin Pfizer-BioNTech.

L'engagement pris était que si l'Argentine mettait des volontaires à disposition, elle avait la priorité pour négocier, mais la négociation n'est pas facile, cela reste un produit commercial , a déclaré mercredi Gonzalo Perez Marc, le directeur de l'étude sur le vaccin Pfizer en Argentine.

Buenos Aires a également signé des contrats d'achat avec l'Université d'Oxford, associée au laboratoire AstraZeneca, et fait partie du mécanisme Covax de l'Organisation mondiale de la santé ( OMSOrganisation mondiale de la santé ).

L'Argentine, qui compte 44 millions d'habitants, a enregistré plus de 1,5 million de cas positifs et déplore plus de 42 000 décès.