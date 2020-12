Noël sans ses proches

Pour éviter que la COVID-19 ne s'invite pendant les Fêtes, aucune visite n'est permise, à l'exception des proches aidants, dans les Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRAQ) dit observer, à travers différents témoignages, un sentiment de tristesse.

Ce qu'on entend, c'est très difficile, parce qu'on prive des aînés de voir leurs enfants, leurs petits enfants. Avec la pandémie, les aînés sont habitués à la technologie, Skype, tout cela, mais ce n’est pas comme en personne. Les aînés en souffrent énormément , relate Bertrand Gignac, directeur général de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec.

Pour les personnes âgées vivant dans les résidences privées pour aînés (RPA), un résident qui vit seul est autorisé à visiter une bulle familiale. À son retour, il devra respecter un confinement volontaire de 7 jours.

L'importance du contact physique

Rachel Lemieux-Vallée habite à la Résidence des Peupliers, une RPA, à Saint-Lambert-de-Lauzon. La veuve de 93 ans a 10 enfants ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Normalement, je reçois les enfants. Mais là, je ne les recevrai pas. C'est pas l'fun de vivre ça. On va être seul. J'ai pas Internet, mais j'ai le téléphone. On va se contenter de ça, mais c'est pas facile , dit tristement Rachel.

On aime ça les voir, les toucher. Ce sera le premier Noël comme cela. J'espère que ce sera le dernier. Rachel Lemieux-Vallée

Nicole Bolduc-Dubois, 77 ans, et son conjoint vivent dans leur résidence. Le couple qui a 2 enfants, 4 petits-enfants et une arrière-petite-fille de 5 mois n'ira pas les visiter pendant le temps des Fêtes.

Nicole Bolduc-Dubois a cuisiné ses desserts de Noël, une tradition qu'elle et son conjoint ne pourront pas partager chez eux avec leurs enfants cette année. Photo : Courtoisie : Nicole Bolduc-Dubois

Quand on a su à Noël l'an dernier qu'on serait arrière-grands-parents, on avait hâte au prochain Noël. Mais, là, on ne peut pas les voir. On va vivre cela difficilement , déplore Nicole Bolduc-Dubois.

C'est certain qu'on va être un peu triste. On va avoir la larme à l'œil , se résigne-t-elle.

Des cartes de Noël solidaires

Afin d'aider les aînés à mieux composer avec la solitude, des cartes de Noël ont été envoyées par des citoyens en guise de solidarité dans des résidences pour personnes âgées.

Des dizaines de cartes de Noël envoyées par la communauté aux aînés des résidences pour personnes âgées. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

À la Résidence des Peupliers où habite Rachel Lemieux-Vallée, des dizaines de ces cartes ainsi que des cadeaux ont été reçus.

On va les distribuer à l'occasion de différentes activités organisées pendant le temps des Fêtes. Il y aura notamment un bingo de "distanciation", des dîners, une chasse aux lutins, l'installation d'un chauffe-terrasse avec de l'animation accompagnée de musique , illustre Marco Parent, président-directeur de la Résidence des Peupliers.