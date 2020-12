Fenêtre sur Noël : conte, chant choral, musiques du monde et plein air

La Troupe V'la l'Bon Vent chante Noël sur le web

Le spectacle «Noël Blanc» de la Troupe V'la l'Bon Vent, 2020. Photo : Alexandre Gilbert

La Troupe V'la l'Bon Vent réalise son traditionnel concert de Noël en collaboration avec la Fondation québécoise du cancer, cette année. Le spectacle Noël Blanc sera disponible sur le web, jusqu'au 2 janvier. Tous les profits seront versés à la Fondation.

La période de Noël a toujours été très significative pour la troupe, et même avec la pandémie nous voulions absolument présenter un spectacle afin de continuer à faire vivre la magie des Fêtes et à réconforter les gens. Cette année est particulière, et c’est pourquoi nous trouvons important d’aider ceux qui ont grandement besoin de soins , souligne Jean-Yves Mailloux, directeur général de la Troupe V’la l’Bon Vent.

Dans ce spectacle, musiciens et chanteurs revisitent le répertoire de leurs albums de Noël pour mettre en valeur les harmonisations et l'orchestration de V'la l'Bon Vent, en plus d’interpréter quelques chansons nouvellement intégrées à leur répertoire.

Les billets sont en vente au coût de 25 $. Chaque acheteur recevra un lien unique pour en faire l’écoute surcancerto.tv  (Nouvelle fenêtre) .

Valérie Cloutier

Profitez du charme et des activités du Vieux-Québec

La glissade de la terrasse Dufferin Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Devenir touriste dans sa ville : c’est ma suggestion pour ce temps des Fêtes durant lequel nous aurons besoin de nous divertir et de nous oxygéner. Une promenade dans le Vieux-Québec, c’est toujours un bon plan!

À la place D’Youville, profitez de la patinoire (avec réservation) entourés de quelques-uns des plus beaux édifices de Québec : Palais Montcalm, Diamant, Théâtre Capitole, magnifiquement décorés. C’est un réel plaisir de patiner en plein cœur de la ville!

Tout près de l’hôtel de ville — qui vaut aussi le coup d’œil avec ses lumières —, la féerie des Jardins de Noël allemand. Même s'ils s'avèrent plus modestes que l'habituel marché, leur magie opère tout de même. Les jardins sont illuminés jour et nuit, sept jours sur sept, jusqu’au 3 janvier.

Un autre incontournable de l’hiver : les glissades de la terrasse Dufferin. Rires assurés à un endroit tout simplement magnifique avec vue surplombant le fleuve Saint-Laurent et, du coin de l’oeil, le célèbre Château Frontenac.

Et si vous avez encore de l’énergie, allez faire un tour dans le quartier Petit Champlain. C’est l’un des plus beaux secteurs de notre ville à Noël. Un autre lieu qui vaut le détour.

Joyeuses Fêtes et, surtout, prenez soin de vous!

Claudia Genel

T'as un village dans l'oreille de Fred Pellerin

T'as un village dans l'oreille par Fred Pellerin Photo : Radio-Canada

Une visite guidée du village de Saint-Élie-de-Caxton sous forme de balado, c'est ce que Fred Pellerin nous propose pour le temps des Fêtes. Avant de reprendre la route en solo pour une série de spectacles au Québec en janvier, le conteur nous offre T'as un village dans l'oreille. C'est à partir de son expérience de guide touristique à l'âge de 20 ans qu'il a construit ce balado.

J'ai des notes de mon cahier de guide que je m'étais monté. Moi je prenais ça au sérieux au début quand on m’engage pour cette affaire-là. Tout de suite je me mets à chercher des trucs très historiques, des dates de construction de maisons. Évidemment que les hauts faits d'armes et les grandes batailles étaient plutôt rares dans l'histoire de Saint-Élie-de-Caxton. Ce qui fait que rapidement je me suis retourné vers des trucs plus anecdotiques.

Un exercice de mémoire qui mélange réalité et fiction. Un savoureux balado à écouter durant cette période de repos.

Disponible sur l'application Radio-Canada OHdio

Patricia Tadros

Mondonuméris

MondoKarnaval propose une version virtuelle de son événement appelée Mondonuméris. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Devant l'impossibilité de tenir son événement, MondoKarnaval  (Nouvelle fenêtre) a cherché des alternatives et a opté pour le virtuel. Ce festival de musiques du monde est donc devenu Mondonuméris, un événement gratuit dont le dernier volet se déroulera du 26 au 30 décembre.

L'objectif est simple : célébrer la beauté et la diversité des musiques et cultures d'ici et d'ailleurs. Au menu des spectacles, des artistes de talent comme la révélation Radio-Canada, Matéo, le duo d'origine péruvienne El son sono, la Congolaise Joyce N'Sana, l'artiste hip-hop Webster ou encore le groupe marocain Gnawa MCasakesh.

Rendez-vous sur la page Youtube de Mondokarnaval, du 26 au 30 décembre, dès 19 h.

Anne-Josée Cameron