La police de Winnipeg interpellée par des appels de Manitobains en détresse alimentaire

La police de Winnipeg est récemment venue en aide à une octogénaire isolée, en grandes difficultés, qui n’avait pas d’argent pour s’acheter à manger, a raconté l’inspectrice du Service de police de Winnipeg Bonnie Emerson en conférence de presse mardi.

Les agents de police lui ont donné un panier de nourriture d’urgence, obtenu grâce à des partenariats communautaires, et des bons d’épicerie de plusieurs centaines de dollars, ajoute-t-elle.

Ils ont également mis en relation cette Manitobaine en détresse avec le Bear Clan afin de l’inscrire à un programme de collecte de nourriture hebdomadaire.

Au mois de novembre, la police de Winnipeg a reçu environ 40 boîtes de nourriture d’urgence de l’organisme de l’organisme à but non lucratif Rapid Relief Team. Bonnie Emerson indique que la plupart ont été distribués en 10 jours.

Quelque 90 boîtes supplémentaires seront données mercredi au Service de police de Winnipeg, a par ailleurs annoncé Chris Samuels, directeur de l’organisme Rapid Relief Team pour l’Amérique du Nord.

Le centre Ma Mawi Wi Chi Itata n'est pas étonné

Ceux qui vivaient dans la pauvreté avant la pandémie se trouvent désormais dans une situation bien pire , confirme Diane Redsky, directrice générale du Centre Ma Mawi Wi Chi Itata Centre, qui propose des programmes de soutien aux familles démunies.

Cela ne me surprend pas que la police retrouve des Manitobains isolés en étant en détresse , poursuit-elle.

Aux côtés de la patrouille communautaire Bear Clan et de l’organisme A&O Support Services for Older Adults, Diane Redsky a rappelé que des ressources existent pour ceux qui sont dans le besoin.

Elle indique que son organisme a distribué plus de 100 000 kits de nourriture d'urgence à des familles dans le besoin depuis le mois d’avril.

À cause des restrictions sanitaires, il est plus difficile d’accéder à du soutien des organismes communautaires, explique-t-elle. Certains programmes d’aide ne sont plus disponibles, ce qui laisse les personnes vulnérables encore plus isolées, selon Diane Redsky.

Ils n’ont nulle part où allez, ils n’ont pas de téléphone, pas d’Internet, aucun moyen d'être en contact avec les autres. [...] Ce sont des choses que l’on tient pour acquises, mais dont tout le monde n’a pas accès.

Elle lance par ailleurs un appel à d'éventuels bénévoles pour rejoindre ses équipes. Elles ont besoin d’aide, surtout pendant le temps des fêtes, dit-elle.

Si les équipes du Bear Clan sont elles aussi limitées depuis la pandémie, l’organisme continue de distribuer des paniers alimentaires aux personnes dans le besoin. Le directeur général Kevin Walker invite ceux qui voudraient en bénéficier à s’inscrire sur les réseaux sociaux ou directement au siège de l'organisme.