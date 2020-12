La Saskatchewan s'attend à recevoir 4900 doses du vaccin de Moderna

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, annonce mercredi que le vaccin de la pharmaceutique américaine Moderna devrait arriver dans la province dans la semaine du 28 décembre, et qu'il s'attend à recevoir environ 4900 doses.

Avec ces doses, le ministre de la Santé a été clair, en précisant qu'elles iraient sans doute aider à vacciner les personnes habitant dans le nord de la province.

L'approbation du vaccin de Moderna veut dire que les populations considérées comme à haut risque pourront recevoir leurs premières doses , a expliqué Paul Merriman. Ce vaccin va nous permettre de poursuivre nos plans en vue de lancer la phase 1 de la campagne de vaccination, ciblant les résidents et les employés des foyers de soins de longue durée, mais aussi ceux des collectivités éloignées du nord de la province.

Contrairement au vaccin de Pfizer,-BioNTech, celui de Moderna se conserve à des températures plus élevées, mais il est indiqué pour l'immunisation active des personnes âgées de 18 ans et plus , précise Santé Canada.

Une fiole contenant le vaccin Moderna COVID-19. Photo : Associated Press / Eduardo Munoz

La province ajoute que la planification est déjà bien engagée pour la prochaine étape. C'est pour que nous puissions commencer à augmenter la cadence de distribution des doses du vaccin au début de la nouvelle année , a précisé le ministre de la Santé, Paul Merriman.

Le vaccin bientôt dans d’autres villes de la province

Dans le même ordre d'idées, la ville de Prince Albert est la prochaine à recevoir le vaccin de Pfizer,-BioNTech, a dit la province

Lors d'une conférence de presse mardi, le ministre de la Santé a annoncé qu'un envoi de vaccins allait arriver dans la ville au courant de la première semaine de janvier, ajoutant que le personnel de première ligne des hôpitaux va recevoir leurs doses en priorité.

À compter de la première livraison, la ville devrait recevoir davantage de vaccins chaque semaine de façon régulière.

Avec des informations de Michael Oleksyn