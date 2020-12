Itinérance : bientôt une halte-chaleur dans le secteur Gatineau

La Ville de Gatineau prêtera le Pavillon Sanscartier pour déployer la nouvelle halte-chaleur. Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l'Outaouais octroie quant à lui 20 000 $ pour financer le projet.

La Soupière de l’Amitié de Gatineau ainsi que d’autres partenaires et la Ville assureront la coordination de cette halte-chaleur.

Tout ça, c’est vraiment un projet collectif , mentionne Mathieu Déziel, directeur général de la Soupière de l’Amitié. Ça a bougé quand même rapidement au cours des dernières semaines .

La halte sera ouverte tous les jours de la semaine de 23 h à 7 h jusqu’à la fin mars.

Dans le secteur Gatineau, il y a une dizaine de campeurs qui vont avoir besoin d’endroits pour aller se réchauffer comme la plupart des endroits à l’intérieur ne sont pas ouverts présentement , selon M. Déziel. On veut aussi éviter qu’on ait à déplacer des gens vers le Vieux-Hull .

Quand on a travaillé le plan hivernal pour Gatineau, on comptait le nombre aussi de personnes qui pourrait provenir des autres secteurs de la Ville de Gatineau, mais les acteurs du Vieux-Gatineau voulaient être capables d’offrir dans le milieu, dans leur secteur, des services pour les personnes qui sont en situation d’itinérance , ajoute Alain Godmaire, directeur des programmes santé mentale et dépendances au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

La santé publique régionale et ses partenaires ont déjà ajouté une trentaine de places en site hôtelier pour venir en aide à ces personnes cet automne.

Alain Godmaire, le directeur des programmes en santé mentale et dépendances du CISSS de l’Outaouais Photo : Radio-Canada

Il y a une disponibilité, encore de places, que ce soit dans les refuges, que ce soit dans le volet de la halte-chaleur du secteur Hull ou que ce soit via le site hôtelier , soutient M. Godmaire.

Sur 30 places en site hôtelier, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux souligne que 14 sont occupées. Ces places pourraient être offertes jusqu’au 31 mars, selon M. Godmaire, mais le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux est toujours en attente de confirmations.

La halte-chaleur qui est déjà en place à l'aréna Robert-Guertin accueille en moyenne 6 personnes sur une possibilité de 20.

Les refuges offerts par les organismes communautaires qui comprennent 99 places sont presque complets. En moyenne 95 places sont occupées.

On est très heureux de voir que pour la période des fêtes et pour les prochaines semaines qui vont suivre on ne devrait pas vivre de difficultés à offrir une place au chaud à tout le monde , souligne M. Godmaire.

Des craintes malgré la mobilisation

Bien que les places ne soient pas comblées, les organismes craignent l’arrivée des grands froids. Il y a une grosse mobilisation et on espère que ça va être suffisant, mais on a quand même des craintes , indique la directrice générale du Gîte Ami, Lise Paradis.

La deuxième halte-chaleur permettra de désengorger un peu le Gîte Ami et à l’aréna en prévision de quand les grands froids arrivent , explique Mme Paradis.

Mais elle doute que ces initiatives suffisent pour répondre à la demande. Selon elle, il y a des gens qui avaient choisi de coucher à l’extérieur et qui changent d’idée lorsque les températures chutent.

Avec les inondations, la tornade, on avait déjà un grand manque de logements sociaux dans la région , souligne-t-elle. Pour faire face à cette augmentation-là de l’itinérance et à cause de la pandémie, le Gîte Ami a dû réduire ses lits de 60 à 40 pour permettre la distanciation , ajoute la directrice.

La directrice générale du Gîte Ami du Lise Paradis. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

On a un local qui auparavant, par exemple, sans pandémie, aurait pu recevoir 50 personnes, mais à cause de la distanciation, on a un maximum de 25 places. Lise Paradis, directrice générale du Gîte Ami

Encore beaucoup à faire

La directrice adjointe de l’organisme BRASBureau régional d'action sida Outaouais, Annie Castonguay, estime que la nouvelle halte-chaleur ne suffira pas.

Il va falloir qu’on se réveille, qu’on est la quatrième plus grande ville au Québec, mais on n’a malheureusement pas les infrastructures pour assumer ça , déplore-t-elle.

Selon elle, les organismes proposent des solutions, mais il n’en demeure pas moins qu’il manque de services spécialisés sur le terrain.

Annie Castonguay, directrice adjointe à BRAS Outaouais. (archives) Photo : Radio-Canada

Il va falloir que l’itinérance soit populaire pas juste au mois de décembre, mais qu’elle soit populaire comme cause en janvier, en juin en octobre. Annie Castonguay, directrice adjointe de BRAS Outaouais

Si elle souligne l’arrivée d’un centre de prévention des surdoses à Gatineau, elle se désole qu’il ne soit ouvert qu’en soirée.

Les gens ne vont pas bien. Il y a des gens qui consomment énormément pour endurer le froid, pour endurer de vivre en deux de toile dans un aréna, pour endurer le mal de vivre qu’ils ont , soutient la directrice adjointe.

Mme Castonguay souhaite que plus de logements sociaux voient le jour à Gatineau, mais déplore des batailles constantes pour construire .

Ça va prendre des solutions qui sont concertées, mais qui sont concertées par tout le monde , dit-elle.

Avec les informations de Stéphane Leclerc et Rosalie Sinclair